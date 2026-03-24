LHQ kêu gọi tăng cường hành động toàn cầu chống phân biệt chủng tộc

Liên hợp quốc (LHQ) vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực nhằm bảo vệ quyền con người, thúc đẩy bình đẳng và chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại sự kiện của Đại hội đồng LHQ ngày 23/3, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh rằng phân biệt chủng tộc là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền và phẩm giá con người. Ông cảnh báo tình trạng này vẫn tồn tại phổ biến trong đời sống hàng ngày, từ trường học, nơi làm việc cho đến các tương tác xã hội.

Nhắc lại cuộc thảm sát Sharpeville năm 1960 tại Nam Phi - khi lực lượng cảnh sát nổ súng vào người biểu tình phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, khiến 69 người thiệt mạng, Tổng thư kí Guterres kêu gọi thế giới tưởng nhớ các nạn nhân và tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Theo ông, đoàn kết là giải pháp then chốt để giải quyết vấn đề này.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock cho rằng phân biệt chủng tộc không chỉ là vấn đề lịch sử mà vẫn hiện hữu ở mọi quốc gia, đe dọa hòa bình, an ninh và cản trở phát triển bền vững. Bà kêu gọi các nước kiên quyết hành động và không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào.

Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk. Ảnh: Swiss info.

Về phần mình, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk cho biết cộng đồng quốc tế đã đạt được một số tiến triển thông qua việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý như Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và Tuyên bố, Chương trình hành động Durban. Tuy nhiên, ông cảnh báo những thành quả này đang đối mặt nguy cơ bị chững lại, thậm chí đảo ngược. Ông kêu gọi tăng cường ý chí chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao trách nhiệm giải trình và thúc đẩy hợp tác giữa các chính phủ với xã hội dân sự nhằm tìm kiếm các giải pháp bền vững.

Ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc được LHQ thiết lập từ năm 1966 và được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động toàn cầu trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua