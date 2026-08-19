Lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh tại điểm Trường tiểu học Trung Lý 1 sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Trường Tiểu học Trung Lý 1 vừa có báo cáo kiến nghị UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa sớm tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ an toàn của các phòng học; đồng thời đưa ra các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước khi năm học mới bắt đầu.

Chiều 19/8, ngay sau khi Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết: “Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở”, phản ánh về nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh tại điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, Trường Tiểu học Trung Lý 1 đã có báo cáo gửi UBND xã Trung Lý nêu thực trạng xuống cấp tại điểm trường này.

Theo đó, các phòng học tại điểm trường lẻ khu suối Tung xuất hiện nhiều vết nứt khi năm học mới cận kề, trong khi mùa mưa đang đến.

Báo cáo của Trường tiểu học Trung Lý 1 nêu về sự lo ngại công trình tiếp tục xuống cấp, ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh và giáo viên tại đây trong năm học mới.

Điểm trường xuống cấp, nguy cơ mất an toàn

Báo cáo của Trường Tiểu học Trung Lý 1 nêu rõ, điểm trường từng chịu ảnh hưởng bởi trận lũ, sạt lở đất, đặc biệt ảnh hưởng bởi một trận động đất vào năm 2025. Sau đó trên tường phòng học điểm trường lẻ này xuất hiện thêm các vết nứt ngày càng lớn hơn. Những hư hỏng này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Cô giáo Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Lý 1 thông tin: Năm học mới đang đến gần, trong khi mùa mưa bão cũng bắt đầu, nếu không được kiểm tra đánh giá và gia cố kịp thời, tình trạng nứt tường, xuống cấp của công trình sẽ còn diễn biến phức tạp.

Điểm trường lẻ khu suối Tung, Trường Tiểu học Trung Lý 1 xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên.

Điểm trường lẻ khu suối Tung là nơi tổ chức dạy học cho khoảng 30 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Nếu phải di chuyển, việc đi lại của học sinh đến các điểm trường khác ở bản Xa Lao xa hơn và không thuận lợi.

Trường hợp nếu tiếp tục sử dụng phòng học khi chưa xác định rõ mức độ an toàn, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra đối với học sinh, giáo viên nhà trường tại điểm khu lẻ này. “An toàn tuyệt đối cho học sinh” được nhà trường nhấn mạnh trong báo cáo và xác định là yêu cầu cấp thiết trước khi tổ chức dạy học ổn định tại điểm trường này.

Từ thực tế này, Trường Tiểu học Trung Lý 1 đã đề xuất UBND xã Trung Lý chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của phòng học; đồng thời xem xét bố trí nguồn lực để gia cố, sửa chữa những vị trí bị nứt.

Bên hông điểm trường xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt.

Theo đó, nếu phòng học được xử lý kịp thời, học sinh vẫn có thể tiếp tục học tập ngay tại bản, tránh việc phải di chuyển xa do địa hình đồi núi khó khăn.

Trường hợp chưa thể sửa chữa ngay, nhà trường cũng tính đến phương án sử dụng hai phòng hiện đang được giáo viên bố trí làm nơi ở để làm phòng học tạm cho hai lớp. Tuy nhiên, diện tích các phòng này khá nhỏ, việc bố trí lớp học chỉ là giải pháp tình thế.

Hai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trước năm học mới

Cô giáo Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 1 nêu, cả hai phương án trên nếu không thể thực hiện được, nhà trường có phương án khác để học sinh lớp 1 có thể được bố trí học tại dãy nhà giáo viên, còn với học sinh lớp 2 và lớp 3 sẽ chuyển về khu Nà Ón, cách bản Tung cũ khoảng 4 km.

Tuy nhiên, việc thay đổi điểm trường sẽ kéo theo nhiều khó khăn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, từ đi lại sinh hoạt đến tổ chức dạy học. Đặc biệt, trong điều kiện mùa mưa bão việc di chuyển trên những tuyến đường vùng cao càng trở nên khó khăn.

Từ thực trạng nêu trên, Trường Tiểu học Trung Lý 1 đã kiến nghị UBND xã Trung Lý sớm tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ an toàn của các phòng học và có phương án xử lý trước khi năm học mới bắt đầu; đồng thời hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Điểm trường lẻ khu suối Tung chênh vênh bên sườn núi.

Việc sớm sửa chữa, khắc phục phòng học xuống cấp là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời duy trì việc học tập ổn định cho học sinh tại địa bàn, tránh để học sinh phải học trong phòng học tiềm ẩn nguy hiểm hoặc phải di chuyển xa nếu chưa thực sự cần thiết.

Chủ tịch UBND xã Trung Lý Trần Văn Thắng cho biết, lãnh đạo xã đã nhiều lần vào khu điểm trường lẻ khu suối Tung để khảo sát, nắm tình hình xuống cấp của công trình và tìm phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học tại điểm trường lẻ này.

“Trong trường hợp công trình không thể sửa chữa hoặc chưa bảo đảm an toàn, chúng tôi kiên quyết không để học sinh vào học tại điểm trường đã xuống cấp khi mùa mưa bão đang cận kề, mà sẽ chuyển các em đến các điểm lẻ khác an toàn hơn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đặng Trung - Hoàng Đông