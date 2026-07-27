Chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu làng Mùn sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phản ánh tình trạng xe đầu kéo có tải trọng vượt nhiều lần quy định lưu thông trên đường tỉnh 518B, xã Cẩm Thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt xử lý các xe vi phạm.

Cầu làng Mùn trên tuyến đường tỉnh 518B, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Ngõ 258 đường Tây Sơn qua thôn Ngọc Linh, xã Cẩm Thủy là tuyến đường được đơn vị khai thác đất “mượn” làm đường vận chuyển trực tiếp từ mỏ ra đường tỉnh 518B để tránh đi qua tuyến đường chính của thôn. Chỉ cách đây ít hôm, mỗi ngày có tới hàng chục lượt xe chở đất thường xuyên lưu thông trên tuyến đường.

Đáng ngại, trên tuyến đường “mượn” này có cầu làng Mùn - hằng ngày phải “gánh” hàng chục lượt xe tải trọng lớn nhiều lần so với mức giới hạn 13 tấn.

Sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã quyết liệt xử lý tình trạng nêu trên.

Kết quả, khoảng một tuần nay không còn phương tiện quá tải trọng di chuyển qua cầu.

Bà Trịnh Thị Sử, người dân thôn Ngọc Linh, có nhà ở sát ngõ 258 đường Tây Sơn phấn khởi chia sẻ: “Từ hôm xe tải trọng lớn không còn lưu thông qua tuyến đường, gia đình chúng tôi cũng bớt lo lắng. Trước đây, xe chạy suốt ngày, khoảng 5 đến 10 phút lại có 2 đến 3 xe chạy qua nên gia đình rất sợ tường nhà bị rung nứt”.

Ông Lê Văn Lương, người cùng thôn cho biết thêm: “Từ nay, bà con ra đường cũng không còn sợ mất an toàn. Trước đây, mỗi khi thấy xe chở đất từ xa, chúng tôi đã phải dừng xe tấp vào lề đường để tránh”.

Người dân thôn Ngọc Linh, xã Cẩm Thủy phản ánh tình hình với phóng viên.

Thượng tá Lê Văn Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của người dân và cơ quan báo chí liên quan đến tình trạng xe chở đất trọng tải lớn chạy qua cầu làng Mùn, đơn vị đã thành lập tổ công tác trực tiếp làm việc với đại diện Cụm Công nghiệp Cẩm Sơn và đơn vị cấp phép khai thác, tận thu đất.

Ngoài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự giao thông đường bộ, quy định thủ tục đấu nối vào đường bộ đang khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ..., tổ công tác đã yêu cầu đơn vị khai thác thực hiện đúng phương án phê duyệt loại phương tiện vận chuyển...

Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa dừng phương tiện để kiểm tra.

Đội Cảnh sát giao thông số 3 cũng tăng cường tuần lưu, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe chở đất vi phạm tải trọng trên tuyến đường tình 518B và đường Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp để nắm thông tin, nếu xe quá tải có dấu hiệu hoạt động trở lại sẽ trích xuất hình ảnh, xử phạt nguội đối với lái xe, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật”, Thượng tá Lê Văn Cường cho biết thêm.

Khánh Huyền