Người dân phản ánh nhiều đèn đường không hoạt động

Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hạc Thành, Quảng Phú, một số đèn chiếu sáng công cộng không hoạt động, ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Trục đường Yết Kiêu, phố Hưng Long, phường Quảng Phú nhỏ hẹp và giáp sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động.

Trên trục đường Yết Kiêu, phố Hưng Long, phường Quảng Phú, người dân cho biết từ khi được đầu tư mới đến nay, một số bóng đèn chiếu sáng không hoạt động khiến việc đi lại vào ban đêm gặp khó khăn. Đây là tuyến đường nhỏ hẹp, một bên giáp với sông Thống Nhất nên tình trạng trên dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện di chuyển trên tuyến.

Còn tại trục đường Vĩnh Yên, phường Quảng Phú, tuyến đường vừa được nâng cấp và lắp đặt hệ thống đèn cao áp mới, người dân phản ánh một cột đèn tại khu vực gần ngã tư không hoạt động trong thời gian dài. Người dân đã kiến nghị với UBND phường nhưng đến nay sự cố vẫn chưa được khắc phục.

Đèn chiếu sáng tại ngã tư đường Nguyễn Nhữ Lãm giao với đường Lê Thiếu Dĩnh, phường Hạc Thành không hoạt động.

Tương tự, tại ngã tư đường Nguyễn Nhữ Lãm giao cắt với đường Lê Thiếu Dĩnh, phường Hạc Thành, hệ thống chiếu sáng gồm 2 bóng nhưng chỉ có 1 bóng hoạt động. Theo người dân, khu vực này có quán bia, thường xuyên có ô tô đỗ xung quanh, trong khi lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Việc thiếu ánh sáng có thể gây hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm kiểm tra, sửa chữa các bóng đèn bị hỏng, bảo đảm hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông vào ban đêm.

Đình Giang