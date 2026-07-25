Nhiều nắp cống tại mặt bằng tái định cư Núi Long bị vỡ, mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Nhiều nắp cống thoát nước tại mặt bằng tái định cư Núi Long, phường Hạc Thành đang trong tình trạng bị vỡ, sập hoặc mất nắp. Để cảnh báo nguy hiểm, người dân phải cắm luồng, buộc bao bì ngay trên miệng cống. Tuy nhiên, cách cảnh báo tạm bợ này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn đối với người dân.

Người dân mặt bằng tái định cư Núi Long lo lắng trước tình trạng nắp hố ga hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận, dọc nhiều tuyến đường, ngã tư giao cắt trong khu tái định cư xuất hiện các hố ga không còn nắp hoặc nắp cống bị vỡ thành từng mảng lớn. Cá biệt, có nhiều cống không còn nắp che đậy.

Nhiều phương tiện khi lưu thông phải giảm tốc độ, đánh lái để tránh các vị trí nguy hiểm.

Chị Trịnh Thị Hương, một hộ dân sinh sống tại mặt bằng này cho biết: “Gia đình tôi đã chuyển đến đây nhiều năm. Tình trạng nắp cống hư hỏng diễn ra nhiều lần. Sau khi người dân kiến nghị, phản ánh, một số nắp cống được thay mới nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại tiếp tục bị vỡ, hư hỏng”.

Theo đánh giá của người dân nơi đây, nguyên nhân được cho là nắp cống không đảm bảo chất lượng.

Hàng loạt hố ga vỡ nắp, hư hỏng tại mặt bằng tái định cư Núi Long.

Nắp cống được đúc bằng bê tông mỏng, khả năng chịu lực kém. Khi xe tải hoặc phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua dẫn đến nứt, vỡ.

Bên dưới các hố ga khá sâu, có nhiều đất đá và vật cản, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn nếu người hoặc phương tiện không may rơi xuống.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều tháng qua, nhưng chưa được khắc phục triệt để. Hiện khu tái định cư đã có đông hộ dân đến sinh sống nên nguy cơ mất an toàn ngày càng lớn, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.

Trong khi đó, việc cắm cây luồng, buộc bao bì để cảnh báo chỉ mang tính tạm thời, không có đèn tín hiệu hoặc vật liệu phản quang nên vào ban đêm rất khó nhận biết.

Video ghi nhận thực trạng.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, thay thế các nắp cống hư hỏng bằng vật liệu có khả năng chịu lực tốt hơn, đồng thời có giải pháp quản lý, duy tu thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Đình Giang