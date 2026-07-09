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Phản hồi nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về các tuyến đê xuống cấp

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Báo điện tử Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trong bài viết “Đê xuống cấp, nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ”. Qua kiểm tra cho thấy, nội dung phản ánh là có cơ sở và cho biết các đơn vị, địa phương liên quan đang triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa, lũ.

Phản hồi nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về các tuyến đê xuống cấp

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Báo điện tử Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trong bài viết “Đê xuống cấp, nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ”. Qua kiểm tra cho thấy, nội dung phản ánh là có cơ sở và cho biết các đơn vị, địa phương liên quan đang triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa, lũ.

Phản hồi nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về các tuyến đê xuống cấp

Trước đó, Báo điện tử Thanh Hóa có bài viết “Đê xuống cấp, nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ” của tác giả Lê Hợi đăng ngày 23/6/2026 phản ánh về tình trạng các tuyến đê xuống cấp.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định nội dung phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa là có cơ sở; đồng thời cho biết các địa phương và đơn vị liên quan đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn các tuyến đê trước mùa mưa, lũ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12690/UBND-NNMT ngày 29/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các xã, phường liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trong bài viết.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại tuyến kè hữu sông Chu (đê Thượng Vôi) đoạn từ K12+700 đến K13+100, xã Xuân Hòa, một số vị trí mái kè, mỏ hàn bị bong tróc, sụt lún. Để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ, địa phương đã xây dựng phương án trọng điểm cấp xã; đồng thời, UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn để triển khai dự án khắc phục hư hỏng lâu dài, hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để sớm thi công.

Đối với tuyến đê hữu sông Mã đoạn K39+350 - K39+550, phường Hàm Rồng, dù đã được đầu tư gia cố trong các năm 2020-2021, song một đoạn dài khoảng 43 m vẫn xuất hiện hiện tượng sụt lún do diễn biến địa chất và dòng chảy phức tạp. Hiện địa phương đã xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm và đang triển khai các điều kiện cần thiết theo phương án được phê duyệt.

Tại tuyến đê hữu sông Mã đoạn K55 - K56+060 (đê Quảng Thọ), phường Sầm Sơn, mặt đê còn hẹp, nhiều vị trí xuống cấp, xuất hiện ổ gà, đọng nước; mái đê phía sông chưa được gia cố. Tuyến đê này đã được đề xuất đầu tư nâng cấp trong Dự án nâng cấp, tu bổ đê điều xung yếu hệ thống sông Mã giai đoạn 2026-2030; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các địa phương đã rà soát, xác định các vị trí xung yếu, xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm, thành lập ban chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ.

LP

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  • Phản hồi nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về các tuyến đê xuống cấp
    Đê xuống cấp, nguy cơ mất an toàn mùa lũ

    Mùa mưa bão đang đến gần nhưng nhiều tuyến đê trên địa bàn tỉnh vẫn hiện hữu hàng chục điểm xung yếu với tình trạng sạt lở, thẩm lậu, lún sụt và hư hỏng cống qua đê. Những “vết thương” này kéo dài qua nhiều mùa lũ không chỉ đe dọa an toàn công trình phòng, chống thiên tai mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân vùng hạ du nếu xảy ra mưa lũ lớn.

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