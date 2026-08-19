Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở

Điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ mất an toàn khi ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt sau khi hứng chịu lũ quét, sạt lở đất năm 2019. Tình trạng này khiến thầy và trò lo lắng khi năm học mới và mùa mưa bão đang cận kề.

Video: Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở.

Điểm trường lẻ khu suối Tung cách trung tâm xã Trung Lý gần 10 km. Đây là nơi học tập của gần 30 học sinh đồng bào dân tộc Mông.

Sau nhiều năm chịu tác động của mưa lũ, sạt lở đất, công trình đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phía sau điểm trường là khu vực từng xảy ra sạt lở, lũ cuốn trôi tài sản của người dân vào năm 2019.

Tại điểm trường lẻ khu suối Tung xuất hiện những vết nứt kéo dài từ chân tường lên phía mái. Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp của điểm trường được cho là có liên quan đến trận lũ, sạt lở đất năm 2019. Khoảng hai năm trở lại đây, các vết nứt bên hông lớp học ngày càng lớn và kéo dài, có thể do tác động của mưa lũ khiến nền đất, móng công trình bị ảnh hưởng.

Những đường nứt chằng chịt trên tường như một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thầy và trò.

Chứng kiến những vết nứt kéo dài ngang qua các phòng học, thầy cô, phụ huynh và học sinh không khỏi lo lắng và mong muốn chính quyền xã Trung Lý sớm có phương án khắc phục để bảo đảm điều kiện dạy và học, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Không chỉ tường lớp học xuống cấp, nhiều cánh cửa tại điểm trường cũng hư hỏng, kính vỡ. Một số vị trí không còn bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ học sinh bị thương nếu sơ ý tiếp xúc với những mảnh kính hoặc phần cửa hư hỏng.

Cô giáo Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 1, cho biết: “Nhà trường đã nắm được thông tin về tình trạng xuống cấp tại điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao. Hiện chúng tôi đang làm báo cáo gửi lãnh đạo UBND xã Trung Lý, nêu rõ hiện trạng điểm trường lẻ khu suối Tung, đồng thời đề xuất các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh”.

“Sau khi có đánh giá đầy đủ về hiện trạng công trình, nhà trường sẽ căn cứ vào phương án khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho học sinh. Nếu điểm trường không bảo đảm an toàn, buộc chúng tôi phải đưa các cháu học sinh ra học tại điểm trường bản Xa Lao hoặc đưa về điểm trường chính để các em học bán trú”, cô Lan thông tin.

Chủ tịch UBND xã Trung Lý Trần Văn Thắng cho biết, lãnh đạo xã đã nhiều lần vào khu điểm trường lẻ khu suối Tung để khảo sát, nắm tình hình xuống cấp của công trình và tìm phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học tại điểm trường lẻ này. “Trong trường hợp công trình không thể sửa chữa hoặc chưa bảo đảm an toàn, chúng tôi kiên quyết không để học sinh vào học tại điểm trường đã xuống cấp khi mùa mưa bão đang cận kề, mà sẽ chuyển các em đến các điểm lẻ khác an toàn hơn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đặng Trung - Hoàng Đông