Xác minh, xử lý việc chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngay sau khi Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết “Nhiều địa phương chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam”, Sở Xây dựng đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Vị trí khu đất phường Hàm Rồng dự kiến xây dựng một khu tái định cư. Ảnh: Hữu Đại

Theo nội dung phản ánh trong bài viết, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư trên địa bàn dự án đi qua.

Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh có 24 khu tái định cư đã lựa chọn được nhà thầu và đang triển khai thi công, riêng khu tái định cư thôn Bi Kiều, xã Trung Chính đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, vẫn còn 15 khu tái định cư chưa khởi công tại các xã, phường: Hoạt Giang, Hà Trung, Triệu Lộc, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang.

Đáng chú ý, 4 phường: Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn và Đông Quang là nhóm địa phương có nguy cơ cao không hoàn thành theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, đến nay có 24/39 khu tái định cư có khả năng hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch trước ngày 30/9/2026 của 12 xã, phường gồm: Bỉm Sơn 1 khu, Hà Trung 1 khu, Triệu Lộc 1 khu, Hoằng Phú 2 khu, Hoằng Giang 2 khu, Trung Chính 3 khu, Thắng Lợi 2 khu, Nông Cống 5 khu, Công Chính 3 khu, Thăng Bình 1 khu, Trúc Lâm 1 khu, Trường Lâm 2 khu (trong đó, 2 khu đã thi công hoàn thành đủ điều kiện đưa vào sử dụng là khu tái định cư thôn Bi Kiều, xã Trung Chính và khu tái định cư thôn Làng Mật, xã Nông Cống).

Vướng mắc lớn nhất được các địa phương thông tin là do khâu lựa chọn nhà thầu và giá của các loại vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung khan hiếm. Không ít dự án đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thậm chí bước vào giai đoạn thương thảo hợp đồng nhưng không có nhà thầu tham gia hoặc nhà thầu rút lui do giá vật liệu biến động.

Qua xác minh, Sở Xây dựng cho biết nội dung phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về tiến độ thực hiện 15 khu tái định cư của 7 xã phường nêu trên không đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2026 theo Kế hoạch của UBND tỉnh là đúng với thực tế.

Ngoài nguyên nhân khách quan về giá vật liệu như phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa, Sở Xây dựng cho biết còn có các nguyên nhân chủ quan khác.

Theo đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bộ máy tổ chức, nhân sự phụ trách lĩnh vực đầu tư - xây dựng của UBND các xã, phường còn thiếu và phải hoạt động kiêm nhiệm dẫn đến ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện.

Công tác xác minh nguồn gốc đất còn gặp nhiều khó khăn do công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ còn thiếu chặt chẽ, nhiều hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên mất nhiều thời gian xác định nguồn gốc sử dụng đất và nguồn gốc hình thành tài sản trên đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ. Hồ sơ liên quan bị thất lạc do quá trình sáp nhập địa giới hành chính và luân chuyển cán bộ.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa tập trung quyết liệt triển khai thực hiện; chưa chủ động để giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết đối với các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc UBND các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các khu tái định cư. Trên cơ sở tiến độ chung của Dự án và tình hình thực tế triển khai tại địa phương, sau ngày 30/9/2026 Sở Xây dựng sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện các khu tái định cư bảo đảm phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Chính phủ.

NM