Lên bản Hang xem làm du lịch cộng đồng

Được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan tươi đẹp, khí hậu trong lành, bản Hang (xã Phú Lệ) được nhiều du khách tìm về tham quan, trải nghiệm. Để giữ chân du khách, người dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực, chung sức cùng với chi bộ, ban quản lý bản đổi mới cách thức phát triển du lịch cộng đồng.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ở bản Hang, xã Phú Lệ.

Nằm nép mình bên những cánh rừng xanh ngút ngàn, thuộc vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, từ khoảng năm 2000 bản Hang đã được nhiều du khách nước ngoài tìm đến tham quan, khám phá. Nơi đây không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, khí hậu trong lành, mà còn bởi vẻ thơ mộng, duyên dáng của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh lưng đồi. Vẻ đẹp ấy còn ở suối nước trong xanh, điệu múa, tiếng khèn, trò chơi, trò diễn dân gian, và những món ăn mộc mạc của đồng bào dân tộc Thái.

Đến đây, du khách còn được khám phá nét đặc trưng trong văn hóa tín ngưỡng của người dân như tục cúng thần bản Hang. Theo các cụ cao niên, lễ tục được tổ chức nhằm tri ân hai người dân tộc Thái đầu tiên tìm đến vùng đất này khai hoang, xây nhà, dựng bản. Trong khi đó, bản lại gần các điểm du lịch nổi tiếng thuộc Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông như Kho Mường, bản Đôn, thác Hiêu... rất thuận lợi kết nối, đón khách quốc tế về tham quan, trải nghiệm.

Song, để phát triển du lịch cộng đồng, giữ chân du khách lưu trú tại bản là điều không hề dễ dàng. Từ chủ trương của huyện Quan Hóa cũ, chi bộ, ban công tác mặt trận bản Hang đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển du lịch cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán địa phương. Mà trước hết là tổ chức tập huấn kiến thức, xây dựng các mô hình điểm nhà nghỉ du lịch cộng đồng. Phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường, quét dọn đường bản, cải tạo khuôn viên sân vườn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tổ chức trồng và sản xuất thực phẩm sạch, nói không với chất cấm trong chăn nuôi để chủ động nguồn thực phẩm tươi, an toàn phục vụ du khách...

Bí thư chi bộ, trưởng bản Hang Vi Thế Thiệp, cho biết: "Cùng với công tác quảng bá, xúc tiến của chính quyền các cấp, người dân trong bản, nhất là những chủ homestay đã chủ động giới thiệu vẻ đẹp vùng đất và con người bản Hang trên nhiều diễn đàn du lịch, mạng xã hội. Một số hộ dân cũng đã tổ chức ra Hà Nội, Quảng Ninh... đấu nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tổ chức tour đưa du khách nước ngoài về bản Hang. Vậy nên, sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch cộng đồng bản đang trở lại đà tăng trưởng".

Du lịch cộng đồng vốn có nhiều tính ưu việt, như người dân địa phương trực tiếp quản lý, vận hành và tham gia vào chuỗi cung ứng, dựa trên các giá trị văn hóa, bản sắc, tài nguyên tự nhiên bản địa. Du khách vừa tham quan, vừa được tham gia trải nghiệm lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Như người dân nơi đây vẫn hiểu nôm na: Phát triển du lịch cộng đồng là lấy bản sắc, phong cảnh, đời sống sẵn có của địa phương để phục vụ du khách. Do vậy, ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức, quyền lợi và trách nhiệm của người dân, chi bộ bản Hang đã tổ chức thành lập đội văn nghệ của bản, nhằm biểu diễn phục vụ du khách tham quan. Đồng thời khuyến khích người dân chủ động mời du khách tham gia các hoạt động sản xuất của người vùng cao, như cấy lúa nương, chặt luồng, đào sắn...

“Nhiều du khách rất thích thú khi trải nghiệm cấy lúa cùng bà con. Bà con cũng rất vui và hãnh diện vì nghề của mình được du khách yêu thích”, Bí thư Vi Thế Thiệp chia sẻ.

Trong thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng ở bản Hang, Bí thư Thiệp cũng là một trong những người tiên phong vay mượn người thân đầu tư xây dựng 2 căn nhà sàn truyền thống và cải tạo khuôn viên sân vườn làm homestay đón khách từ năm 2018. Ngoài tích cực quảng bá vẻ đẹp của bản, chủ động đấu nối với các hãng lữ hành trong và ngoài tỉnh đưa du khách về tham quan, anh đã chủ động tự học ngoại ngữ, cách chế biến các món ăn phục vụ du khách nước ngoài. Vậy nên, homestay với sức chứa 30 lượt khách/ngày đêm của gia đình đã trở thành nơi lưu trú của nhiều đoàn khách quốc tế.

Anh Thiệp bộc bạch: “Điều quan trọng để du khách nước ngoài về bản tham quan không quan trọng ở cơ sở lưu trú sang trọng, lộng lẫy, mà trước hết là ở tinh thần và lòng hiếu khách của người dân. Do vậy, người dân bản Hang đã đề cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ du khách khi cần”.

Từ xuất phát điểm là bản nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, du lịch cộng đồng đã góp phần nâng cao thu nhập và đưa bản Hang về đích bản NTM kiểu mẫu. Với nhiều người dân nơi đây, du lịch cộng đồng không chỉ là miếng cơm, manh áo, mà còn là kênh quảng bá, đưa hình ảnh, vẻ đẹp của bản đến muôn phương. Trong bản hiện đã có trên 10 gia đình tham gia làm nhà nghỉ du lịch cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Mừng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lệ, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xã đang tiến hành các bước quy trình thủ tục, xây dựng quy hoạch chung, làm cơ sở để triển khai quy hoạch có liên quan về phát triển du lịch cộng đồng. Đây là tiền đề để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tiếp tục đưa du lịch cộng đồng ở bản Hang phát triển lên tầm cao mới.

Bài và ảnh: Đồng Thành