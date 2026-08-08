Căng thẳng khu vực gia tăng, Iraq và Ả Rập Xê Út tăng cường hợp tác an ninh

Thủ tướng Iraq Ali Falih Al-Zaidi mới đây đã có cuộc gặp với lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ả Rập Xê Út, Trung tướng Khalid bin Ali Al-Humaidan, tại Baghdad, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng và xuất hiện nguy cơ các nhóm vũ trang Iraq tiến hành hành động trả đũa nhằm vào Ả Rập Xê Út.

Thủ tướng Iraq Ali Falih Al-Zaidi tiếp Trung tướng Khalid bin Ali Al-Humaidan, Cục trưởng Cục Tình báo quốc gia Ả Rập Xê Út, ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ảnh: IraqiPMO.

Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, tại cuộc gặp, hai bên tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp an ninh, chia sẻ thông tin tình báo và trao đổi về những diễn biến mới tại khu vực.

Hai bên nhất trí duy trì phối hợp giữa các cơ quan an ninh và tình báo, đồng thời thực hiện những biện pháp phù hợp trong khuôn khổ pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang và tăng cường lòng tin.

Thủ tướng Iraq Al-Zaidi nhấn mạnh lập trường của Baghdad về bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, khẳng định Iraq sẽ không cho phép lãnh thổ nước này bị sử dụng làm bàn đạp tiến hành các hoạt động đe dọa an ninh của quốc gia khác.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Baghdad và một số nhóm vũ trang Iraq trở nên căng thẳng sau một vụ tấn công khiến hơn 20 thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) và các sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là thiệt mạng tại Iraq.

Trước nguy cơ căng thẳng lan rộng, chính quyền Iraq ngày 6/8 đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng an ninh và quân đội trên toàn quốc. Trung tâm Truyền thông An ninh Iraq xác nhận các lực lượng vũ trang và an ninh được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao, đồng thời tiến hành điều chuyển binh sĩ và các hoạt động diễn tập thực địa.

Tình hình sau đó có dấu hiệu hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Al-Zaidi và thủ lĩnh Tổ chức Badr, Hadi Al-Amiri.

Theo các nguồn tin chính phủ Iraq, chính quyền Baghdad nhất trí tạm hoãn một số biện pháp an ninh dự kiến nhằm vào các phe phái vũ trang, đổi lại các nhóm này đình chỉ kế hoạch đáp trả quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út.

Sau cuộc gặp, ông Al-Amiri kêu gọi “Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” trì hoãn mọi hành động quân sự và dành thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Trong thời gian qua, Chính phủ Iraq ngày càng nhấn mạnh yêu cầu mọi hoạt động vũ trang phải nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, trong nỗ lực ngăn Iraq bị cuốn vào các cuộc đối đầu và cạnh tranh địa chính trị trong khu vực.

Một thành viên lực lượng an ninh Iraq tuần tra trên một tuyến phố ở Baghdad, ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AFP.

Lập trường này được củng cố sau cuộc họp của Liên minh Quản lý Nhà nước Iraq ngày 5/8. Liên minh tuyên bố các lực lượng đe dọa an ninh đất nước bên ngoài các thể chế chính thức là “ngoài vòng pháp luật và phải bị đối phó”. Liên minh đồng thời cảnh báo các hoạt động vũ trang nằm ngoài quyền kiểm soát của nhà nước sau ngày 30/9/2026 sẽ bị xử lý theo Luật Chống khủng bố của Iraq.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp giữa Thủ tướng Al-Zaidi và người đứng đầu cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út được đánh giá là nỗ lực của Baghdad và Riyadh nhằm củng cố các kênh liên lạc trực tiếp về an ninh và tình báo, qua đó kiểm soát căng thẳng và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng.

Đối với Baghdad, bài toán đặt ra là duy trì quan hệ chiến lược ngày càng chặt chẽ với Riyadh, đồng thời bảo đảm quyền kiểm soát lãnh thổ và ngăn các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ Iraq để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng.

Thúy Hà

Nguồn: Basnews