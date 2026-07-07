Lấy ý kiến Nhân dân về Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Bỉm Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc xin ý kiến Nhân dân về Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND phường Bỉm Sơn đề xuất đặt tên cho cho 22 tên đường và 20 phố trên địa bàn.

Cụ thể gồm:

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử phường Bỉm Sơn.

Thời gian xin ý kiến từ ngày 30/6/2026 đến hết ngày 02/7/2026. Tổng hợp phiếu gửi về UBND phường Bỉm Sơn (qua phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 03/7/2026.

Để đảm bảo quy trình, thủ tục đặt tên đường, phố theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến Nhân dân về phương án đề xuất đặt tên đường, phố nêu trên.

LP