Đưa sách đến gần với cộng đồng

Tủ sách cộng đồng tại hầu hết các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc duy trì hiệu quả, thu hút bạn đọc vẫn là bài toán khó.

Nguồn sách, tài liệu gắn với nhu cầu tìm hiểu của cán bộ và người dân tại tủ sách pháp luật thôn Hồng Phong (xã Tiên Trang) còn hạn chế.

Một buổi chiều tại nhà văn hóa thôn Hồng Phong (xã Tiên Trang), bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng thôn, cùng một số cán bộ trong thôn rà soát lại số lượng sách, phân loại đầu sách và tranh thủ đọc một số cuốn sách, tài liệu được xếp trong tủ sách pháp luật. Người tìm đọc sách về pháp luật, người lật giở từng trang tài liệu về khoa học để tham khảo. Tuy nhiên, số đầu sách mới, đặc biệt là những tài liệu gắn với nhu cầu tìm hiểu thực tế của cán bộ và người dân còn rất hạn chế.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, để tủ sách duy trì được sức hút, việc bổ sung nguồn sách mới thường xuyên cần được quan tâm hơn nữa. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động phù hợp với từng nhóm bạn đọc. Thôn mong muốn chính quyền địa phương định hướng tổ chức các buổi đọc sách chuyên đề dành cho trẻ em, thanh niên, hội viên các đoàn thể; đồng thời giới thiệu những cuốn sách mới, chia sẻ về sách hoặc tổ chức nói chuyện, gặp gỡ một số tác giả khi có điều kiện. Với trẻ em trong thôn, một buổi đọc sách chung có thể tạo sự hào hứng; còn với thanh niên, những nội dung thiết thực với học tập, công việc, kỹ năng sống có thể tạo thêm sự quan tâm. Qua những hoạt động như vậy, tủ sách của thôn sẽ có thêm cơ hội đến gần người dân, nhất là những người chưa có thói quen chủ động tìm đến đọc sách.

Câu chuyện tại thôn Hồng Phong cũng là thực trạng chung ở một số thôn trên địa bàn xã Tiên Trang. Các tủ sách đã được quan tâm đầu tư, bố trí tại nhà văn hóa để người dân dễ dàng tiếp cận, song số người tìm đến đọc còn rất ít. Khi việc tiếp cận thông tin qua điện thoại và các thiết bị số ngày càng thuận tiện, tủ sách cộng đồng càng khó thu hút bạn đọc nếu chỉ dừng ở việc đặt sách trong tủ và chờ người dân có nhu cầu tìm đến. Bởi vậy, ở xã Tiên Trang, câu chuyện về tủ sách không chỉ là vấn đề bổ sung thêm nguồn sách mới, mà còn là việc cần tạo sự gắn kết giữa sách với cộng đồng dân cư.

Tại xã Hoằng Hóa, tủ sách tất cả các thôn đều tương đối đa dạng đầu sách. Trong đó, thôn Đức Sơn hiện có 2 tủ sách cộng đồng (thôn Tân Sơn và Đức Sơn cũ), với trên 200 đầu sách mỗi tủ, nội dung phong phú, được sắp xếp khoa học. Nhà văn hóa thôn cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tủ sách trong quá trình tham gia sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, lượng người chủ động tìm đến đọc sách vẫn chưa nhiều. Bạn đọc thường là hội viên các câu lạc bộ, đoàn thể hoặc người dân đến nhà văn hóa tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ hằng ngày rồi tranh thủ đọc sách. Như vậy, ngay cả khi tủ sách có nguồn tương đối phong phú, được bố trí trong một không gian thuận lợi, việc duy trì và thu hút bạn đọc vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hoằng Hóa, ông Nguyễn Văn Tú cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm định hướng, hỗ trợ để các thôn khai thác hiệu quả tủ sách cộng đồng gắn với xây dựng đời sống văn hóa. Trước hết, việc đọc sách được gắn với các hoạt động thường xuyên tại nhà văn hóa và sinh hoạt của các câu lạc bộ. Cùng với đó, địa phương sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tủ sách để kịp thời phát huy những cách làm hay, mô hình hiệu quả và nhân rộng trong thời gian tới.

Thực tế, tại mỗi khu dân cư, có nơi còn thiếu đầu sách, nơi đã có nguồn sách tương đối phong phú, nơi đang tìm cách đổi mới hoạt động, nơi sách được khai thác cùng các hoạt động tại nhà văn hóa... Rõ ràng, những tủ sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Đưa tủ sách đến gần hơn với đời sống cộng đồng vì thế đang là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương, để những không gian đọc sách ở cơ sở phát huy tốt vai trò trong thời đại số.

Bài và ảnh: Hoài Anh