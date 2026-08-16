Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Ngày 16/8, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức lễ ra mắt các mô hình gồm: “Không gian văn hóa công nhân”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Gia đình công nhân hạnh phúc”, “5 phút rèn thân - khỏe đẹp tinh thần” và “Tổ công nhân công nghệ” chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại biểu cắt băng khánh thành các mô hình.

Chuỗi mô hình được triển khai nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Điểm nhấn là cụm “Không gian văn hóa công nhân” rộng 120m2 tích hợp tủ sách, khu sinh hoạt văn nghệ, góc thư giãn sau ca sản xuất và sân khấu mini phục vụ người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cung cấp mã QR kết nối kênh tư vấn trực tuyến về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành tặng hoa chúc mừng ban điều hành các mô hình.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đã trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh cho 15 cháu là con công nhân; trao 120 suất quà cho gia đình công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi lễ, chuỗi hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết gia đình đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa cha mẹ và các con.

Thanh Huê