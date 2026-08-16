Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/8, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức lễ ra mắt các mô hình gồm: “Không gian văn hóa công nhân”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Gia đình công nhân hạnh phúc”, “5 phút rèn thân - khỏe đẹp tinh thần” và “Tổ công nhân công nghệ” chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Ngày 16/8, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức lễ ra mắt các mô hình gồm: “Không gian văn hóa công nhân”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Gia đình công nhân hạnh phúc”, “5 phút rèn thân - khỏe đẹp tinh thần” và “Tổ công nhân công nghệ” chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Đại biểu cắt băng khánh thành các mô hình.

Chuỗi mô hình được triển khai nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Điểm nhấn là cụm “Không gian văn hóa công nhân” rộng 120m2 tích hợp tủ sách, khu sinh hoạt văn nghệ, góc thư giãn sau ca sản xuất và sân khấu mini phục vụ người lao động.

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cung cấp mã QR kết nối kênh tư vấn trực tuyến về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, người lao động.

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành tặng hoa chúc mừng ban điều hành các mô hình.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đã trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh cho 15 cháu là con công nhân; trao 120 suất quà cho gia đình công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam ra mắt các mô hình chăm lo cho người lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi lễ, chuỗi hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết gia đình đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa cha mẹ và các con.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công nhân #Công ty #Mô hình #Người lao động #Việt nam #Liên đoàn lao động tỉnh #Không gian văn hóa #Gia đình #Tư vấn pháp luật #Cách mạng tháng tám

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đưa sách đến gần với cộng đồng

Đưa sách đến gần với cộng đồng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tủ sách cộng đồng tại hầu hết các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc duy trì hiệu quả, thu hút bạn đọc vẫn là bài toán khó.
“Cầu nối” trong sản xuất nông sản an toàn

“Cầu nối” trong sản xuất nông sản an toàn

An toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững, HTX ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa nông dân, doanh nghiệp và thị trường. Nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tổ chức...
Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Bến Sung (xã Như Thanh) luôn đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào ấy xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có cô giáo Trịnh Thị Minh Anh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh