Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông “mở lối” giảm nghèo

Đầu tư hạ tầng giao thông đang tạo động lực quan trọng để xã Giao An phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Những tuyến đường được đầu tư, nâng cấp không chỉ kết nối các thôn mà còn mở rộng không gian phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân và từng bước thoát nghèo bền vững.

Tuyến đường thôn Khụ, xã Giao An được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của người dân.

Trước đây, tuyến đường liên thôn từ thôn Khụ đi thôn khác, mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Năm 2025, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng sự đồng lòng của Nhân dân, mặt đường được mở rộng lên 5,5m. Đến nay, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Tuyến đường mới khang trang không chỉ tạo diện mạo mới cho thôn Khụ mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Văn Niên, thôn Khụ - hộ dân hiến đất làm đường giao thông, chia sẻ: “Biết là “tấc đất tấc vàng”, nhưng đường được mở rộng sẽ thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương, buôn bán nên tôi đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình tự nguyện hiến đất. Nay nhìn thấy đường được cứng hóa, việc vận chuyển nông, lâm sản của người dân trở nên thuận tiện, khiến tôi rất phấn khởi và hạnh phúc”.

Là xã miền núi, địa hình chia cắt, giao thông là một trong những “điểm nghẽn” đối với quá trình phát triển của Giao An. Nhận thức rõ điều này, Đại hội Đảng bộ xã Giao An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá chiến lược; trong đó, giao thông là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết: Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Giao An đã huy động mọi nguồn lực để triển khai nhiều dự án giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng theo hướng đồng bộ. Từ năm 2025 đến nay, xã đã thực hiện 6 dự án giao thông trọng điểm, bao gồm: Xây dựng cầu Bến Lậm; nâng cấp, mở rộng đường từ đường tỉnh 530D đi cầu Bai Gỗ; xây dựng cầu và đường hai đầu cầu sông Sạo; cải tạo, nâng cấp tuyến từ thôn Chiềng Lằn đi suối Hón Lối và tuyến từ thôn Khụ 1 đi thôn Khụ 2... Khi các tuyến đường được hoàn thiện, việc đi lại của người dân cũng như tiêu thụ nông, lâm sản, thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ sẽ thuận lợi hơn. Vì vậy, xã Giao An đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào sử dụng.

Không chỉ đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, những con đường ở xã Giao An còn được xây dựng từ sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phụ, cây cối để tạo mặt bằng cho việc mở rộng và xây dựng đường giao thông. Theo thống kê của UBND xã Giao An, trong quá trình triển khai các dự án đường giao thông, toàn xã đã có 217 hộ dân hiến đất với diện tích 60.000m2.

“Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, xã Giao An vẫn xác định hạ tầng giao thông là mũi nhọn ưu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển khác. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn đạt 96,2%. Theo đó, xã sẽ tập trung khơi thông mọi nguồn lực đầu tư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công mở rộng, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã”, bà Đinh Thị Hương chia sẻ.

Bài và ảnh: Xuân Cường