Rà soát kỹ lưỡng, hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu lớn về chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần rà soát kỹ lưỡng, chủ động triển khai từng phần việc cụ thể, không để sót nhiệm vụ, qua đó tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Chiều 22/5, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tháng 5 năm 2026.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực

Từ đầu năm 2026 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, việc triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, dữ liệu số, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin được quan tâm thực hiện; hạ tầng số, nền tảng số và các hệ thống dùng chung tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chuyển đổi số tiếp tục được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động bố trí nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số, phát triển phong trào “Bình dân học vụ số”, hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu kết luận hội nghị.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, kết luận của Trung ương và của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Phong yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế, kịp thời phát hiện điểm nghẽn, tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh và phải có chiến lược về chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thông tin.

Các sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên sâu về chuyển đổi số. Tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, an toàn thông tin và các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng điểm của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát, tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, xác định, công bố và cập nhật bộ dữ liệu chủ chuyên ngành tích hợp vào Hệ thống Từ điển dữ liệu dùng chung.

Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức và Nhân dân; thực hiện nghiêm việc theo dõi, cập nhật, báo cáo và đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ Trung ương giao; chủ động nghiên cứu, học tập và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả của các địa phương khác.

Quốc Hương