Phổ biến pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với cơ sở y tế tư nhân

Sáng 22/5, Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật mới trong lĩnh vực y tế; an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Thái Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đánh giá, những năm qua hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển tích cực cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trong bối cảnh toàn ngành y tế đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh, khối y tế tư nhân đã tích cực tham gia triển khai chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tuy nhiên, tiến độ và mức độ triển khai chuyển đổi số giữa các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn còn chưa đồng đều; một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Y tế và của tỉnh.

Trước yêu cầu đổi mới, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ sở y tế tư nhân; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đến nay, 60/60 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử; trong đó có 30 bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, gồm 26 bệnh viện công lập và 4 bệnh viện tư nhân. 100% bệnh viện công lập đã phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin theo quy định.

Ông Tống Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân; triển khai xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với cơ sở y tế; tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; các giải pháp bảo vệ dữ liệu tại tổ chức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin trong môi trường số.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các chuyên gia an ninh mạng đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân nhận diện các nguy cơ mất an toàn dữ liệu; giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại cơ sở.

Hội nghị là dịp để các cơ sở y tế tư nhân cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, nâng cao nhận thức về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, từng bước hoàn thiện năng lực quản trị, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số y tế theo đúng định hướng của Chính phủ và Bộ Y tế.

Tô Hà