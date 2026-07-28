Lầu Năm Góc sẽ hoàn tất giải ngân gói viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine vào năm 2029

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quốc hội kế hoạch hoàn tất giải ngân gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine vào năm tài khóa 2029, trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt các loại vũ khí cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) tại thủ đô Washington D.C., Mỹ, ngày 12/6/2026. Ảnh: Reuters.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) đã gửi thư tới các nghị sĩ hồi tháng 5, trong đó nêu lộ trình triển khai khoản viện trợ trên. Đến nay, sau hai tháng, số tiền này vẫn chưa được giải ngân hoặc ký hợp đồng để triển khai.

Theo kế hoạch, toàn bộ khoản viện trợ sẽ được đưa vào các hợp đồng trong năm tài khóa 2026 (kết thúc ngày 30/9/2026), trong khi việc chuyển giao toàn bộ dự kiến hoàn tất trong năm tài khóa kết thúc ngày 30/9/2029. Tiến độ này đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, cho rằng việc triển khai quá chậm trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.

Thông tin trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28/7 (giờ địa phương). Theo các nguồn tin, ông Zelensky sẽ tiếp tục đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không và thúc đẩy hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái giữa hai nước.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống pháo phản lực HIMARS gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters.

Gói viện trợ 400 triệu USD chủ yếu nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine, bao gồm mua sắm vũ khí, đạn dược, phương tiện, trang thiết bị, công tác huấn luyện và các dịch vụ hậu cần.

Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống có trách nhiệm thực hiện các khoản chi đã được Quốc hội phê chuẩn và không được đơn phương đình chỉ việc giải ngân vì các mục tiêu chính sách khác.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, Quốc hội Mỹ chưa thông qua thêm gói viện trợ lớn nào dành cho Kiev, trong khi tiến độ triển khai các khoản hỗ trợ đã được phê chuẩn trước đó vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh luận giữa Quốc hội và chính quyền.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.