Latvia, Ukraine xây nhà máy sản xuất UAV gần biên giới Nga và Belarus

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Latvia và Ukraine dự kiến hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) gần khu vực biên giới giáp Nga và Belarus, trong khuôn khổ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Latvia cam kết sẽ bảo đảm sớm xây dựng cơ sở sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: Getty Images.

Thông tin trên được Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs, đưa ra sau một cuộc họp chính phủ đặc biệt tại khu vực Latgale ngày 29/6. Ông Kulbergs cho biết hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực biên giới vào tháng 7 hoặc tháng 8/2026, nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa trên không.

Ông Kulbergs nhấn mạnh các vấn đề an ninh đang là ưu tiên hàng đầu của người dân khu vực Latgale, cho rằng tình hình an ninh chưa đảm bảo đang ảnh hưởng đến du lịch và hoạt động kinh tế tại đây.

Cùng ngày bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raivis Melnis cho biết đã kiểm tra một vị trí phòng không tại khu vực biên giới, nơi các hệ thống đánh chặn UAV do Latvia sản xuất đang được triển khai và sẽ tiếp tục mở rộng. Ông Melnis cũng xác nhận nội các đã thảo luận về việc tăng cường hiện diện của Lực lượng vũ trang quốc gia tại khu vực Latgale.

Latvia đã ký một thỏa thuận với Ukraine về hợp tác ứng phó các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, đầu tháng 6, Thủ tướng Latvia và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng toàn diện kéo dài 10 năm. Văn kiện này cho phép Latvia tiếp cận kinh nghiệm của Ukraine trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Theo thỏa thuận, Ukraine sẽ hỗ trợ Latvia trong phát triển và cung cấp thiết bị phục vụ lực lượng vũ trang, trong khi Latvia dự kiến dành ít nhất 5% ngân sách quốc phòng năm 2027 cho các chương trình hợp tác này, tương đương khoảng 110 triệu euro trong hai năm đầu triển khai.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phòng không, UAV tấn công, UAV hải quân, UAV đánh chặn và tác chiến điện tử, đồng thời xem xét khả năng triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau khi điều kiện cho phép.

Thanh Hằng

Nguồn: Daily express, Times now world.