Lasuco triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội, nét đẹp văn hóa được doanh nghiệp gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, nhiều năm qua, cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Mía đường Lam Sơn luôn dành nguồn lực để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng.

Cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty CP Mía đường Lam Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, người có công.

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, Lasuco đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà công ty nhận phụng dưỡng trọn đời; thăm và tặng quà tại các các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức chương trình về nguồn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa.

Hiện nay, công ty đang phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là sự tri ân chân thành của tập thể cán bộ, người lao động đối với những người mẹ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, công ty còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các thương binh nặng và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Công ty đã đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa. Ngoài những phần kinh phí được trao, công ty còn trao tặng những sản phẩm dinh dưỡng do công ty sản xuất.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tấm lòng, trách nhiệm và sự sẻ chia của tập thể cán bộ, người lao động công ty đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như các đối tượng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Lam Sơn dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Cán bộ, người lao động Công ty CP Mía đường Lam Sơn dâng hương lên từng phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Phát huy truyền thống gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công ty CP Mía đường Lam Sơn luôn xác định phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với thực hiện trách nhiệm xã hội. Những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, công nhân viên tiếp tục nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Nguyễn Lương