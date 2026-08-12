“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Chi tiết lịch thi lại của học sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang Giáo dục 09:56 12/08/2026 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 5157/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cho các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Điểm tựa niềm tin từ lực lượng công an cơ sở Đảm bảo ANTT ở cơ sở 09:30 12/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Công an xã Hoa Lộc đã phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới Nông thôn mới 09:30 12/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ những con đường được mở rộng bằng sự đồng thuận của người dân đến những mô hình sản xuất hiệu quả, sản phẩm OCOP ngày càng được nâng tầm, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận...