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“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Hương Quỳnh - Minh Tâm
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(Baothanhhoa.vn) - Trên công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, không khí thi công những ngày này đang diễn ra khẩn trương. Hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khắc phục mưa gió, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch vào ngày 30/8/2026.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Trên công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, không khí thi công những ngày này đang diễn ra khẩn trương. Hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khắc phục mưa gió, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch vào ngày 30/8/2026.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Toàn cảnh công trường xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy do Ban Quản lý Dự án đầu tư Công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Xí nghiệp 12, Tổng Công ty CP Miền Trung là đơn vị thi công.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy đang có tiến độ cao nhất trong 6 trường nội trú liên cấp khởi công đợt 1 tại Thanh Hóa.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, vượt qua thời tiết thất thường ở khu vực biên giới, suốt nhiều tháng qua, công trình luôn duy trì việc thi công để đảm bảo về đích đúng kế hoạch.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Đơn vị thi công che bạt từng khu vực để tránh mưa, đảm bảo tiến độ không bị gián đoạn.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Việc thi công tường rào đang được triển khai đồng thời cùng nhiều hạng mục khác của dự án.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Công nhân lát nền sân trường trong thời tiết mưa gió.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Trong giai đoạn nước rút, cán bộ, công nhân chia ca làm việc xuyên đêm.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Bất kể thời gian, thời tiết, công nhân luôn trách nhiệm, tỉ mỉ thi công các hạng mục.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy có quy mô 30 lớp, 750 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 115 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ về đích đúng kế hoạch 30/8, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Video: Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy.

Hương Quỳnh - Minh Tâm

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