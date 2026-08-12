Giáo dục mũi nhọn xã Lưu Vệ đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều 12/8, UBND xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ Nguyễn Minh Hoàng và Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Đỗ Trí Hòa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường Tiểu học Tân Phong 3.

Năm học 2025-2026, hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Lưu Vệ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai nghiêm túc, bảo đảm hoạt động giáo dục trên địa bàn diễn ra ổn định, liên tục và hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Đỗ Trí Hòa phát biểu khai mạc hội nghị.

Quy mô trường, lớp tiếp tục được duy trì ổn định; mạng lưới trường học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực, đứng trong tốp đầu của tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, xã có 35/37 học sinh tham gia đoạt giải, đứng thứ 4/166 xã, phường toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Nguyễn Thị Thu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá từng bước đi vào nền nếp. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài và phát triển văn hóa đọc tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ thêm kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của xã trong năm học mới 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ Nguyễn Minh Hoàng và Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Đỗ Trí Hòa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phong 3 Đặng Ngọc Bình.

Đại diện lãnh đạo xã Lưu Vệ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Các đại biểu trao học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng, xe đạp do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được vinh danh, khen thưởng.

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