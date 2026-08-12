Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 5 xã

Sáng 12/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại các xã Nga Sơn, Hồ Vương, Nga An, Nga Thắng và Nga Tiến.

Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa trong cán bộ và Nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai tại từng địa phương.

Đối với các xã tiếp giáp cửa sông, cửa biển và có các vị trí đê xung yếu, đoàn đề nghị tăng cường công tác dự tính, dự báo diễn biến thiên tai; khẩn trương hoàn thiện các kịch bản sơ tán dân và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đoàn cũng đề nghị các địa phương rà soát, xây dựng và hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với các tình huống khẩn cấp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn; chủ động khơi thông dòng chảy, kiểm tra, đánh giá chất lượng, khả năng vận hành của các trạm bơm tiêu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp đê điều, thủy lợi. Đối với những công trình đang thi công dang dở, cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Trịnh Tuấn Anh