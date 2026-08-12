Trang bị phong thái, kỹ năng giao tiếp, ứng xử công sở cho hội viên phụ nữ

Sáng 12/8, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn chuyên đề “Phong thái của phụ nữ hiện đại, kỹ năng giao tiếp, ứng xử công sở và giao tiếp công dân” cho đội ngũ cán bộ hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên Học viện phong thái PBI chia sẻ những kiến thức về phong thái phụ nữ hiện đại, vai trò của phong thái trong đời sống, kỹ năng giao tiếp, rào cản thông thường khi giao tiếp, những sai lầm cơ bản trong giao tiếp...

Không chỉ nêu các kỹ năng, giảng viên còn gợi mở nhiều vấn đề để học viên tự tin chia sẻ, giao lưu.

Giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn.

Đặc biệt, lớp tập huấn có nhiều hoạt động tương tác trực tiếp giúp người học trải nghiệm thực tế, như thực hành tư thế đứng, ngồi, di chuyển, biểu cảm khuôn mặt khi giao tiếp, xử lý các tình huống ứng xử với công dân, đồng nghiệp, trẻ em...

Học viên đặt câu hỏi tương tác với giảng viên.

Nội dung tập huấn giúp trang bị cho học viên nền tảng kiến thức, kỹ năng mềm, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới “có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Lê Hà