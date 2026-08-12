Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê trong mùa mưa lũ

Sáng 12/8, làm việc với các xã, phường: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê trên địa bàn trong mùa mưa lũ.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tuyến đê hữu sông Cầu Chày tại xã Thiệu Quang.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” của các xã, phường.

Dự báo thời gian tới, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, với đặc thù là địa bàn có nhiều đê điều, các địa phương cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng các loại vật tư theo chỉ tiêu được giao, tập kết tại vị trí thuận lợi, gần các điểm đê xung yếu, sẵn sàng huy động khi xảy ra sự cố đê điều.

Đối với các trọng điểm đê xung yếu, đoàn công tác yêu cầu các địa phương xây dựng phương án bảo vệ riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập sơ đồ tác chiến sát đúng với thực tế.

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư phòng, chống thiên tai tại xã Thiệu Hóa.

Các xã, phường có Nhân dân sinh sống vùng ngoại đê cần rà soát chính xác số lượng người để xây dựng phương án di dân phù hợp với từng cấp độ thiên tai theo mức báo động lũ trên các con sông. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho Nhân dân trong thời gian sơ tán.

Duy trì nghiêm công tác trực ban trong mùa mưa lũ, phân công lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác đê nhằm phát hiện kịp thời các sự cố để tổ chức xử lý ngay từ giờ đầu.

Đình Hà