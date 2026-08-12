Đồn Biên phòng Yên Khương chung sức vì học sinh vùng biên

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Yên Khương và các lực lượng trên địa bàn khẩn trương hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị các điều kiện đón học sinh bước vào năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương vận chuyển, sắp xếp đồ dùng, trang thiết bị tại các phòng học.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương cùng các lực lượng đã vận chuyển, sắp xếp đồ dùng, trang thiết bị tại các phòng học; tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, bố trí và cắt tỉa cây xanh, cây cảnh...

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động phối hợp với nhà trường thống nhất nội dung công việc, phân công lực lượng và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương cho biết: “Việc hoàn thiện cơ sở vật chất, sắp xếp phòng học, chỉnh trang khuôn viên có ý nghĩa thiết thực. Sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã góp thêm nhân lực, giúp nhà trường đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, từng bước tạo dựng môi trường học tập khang trang, sạch đẹp”.

Xuân Lâm (CTV)