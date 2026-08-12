Những nhịp cầu nối bản làng

Nhằm khắc phục tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, nhiều cầu dân sinh đang được tỉnh và các địa phương triển khai.

Cầu dân sinh bắc qua suối Bút ở bản Bút Xuân, xã Nam Xuân đang dần hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn trong mùa mưa lũ.

Trên dòng suối Bút ở bản Bút Xuân, xã Nam Xuân, cây cầu dân sinh đang dần hoàn thiện, mở ra hy vọng về cuộc sống an toàn, thuận lợi hơn cho đồng bào nơi đây. Ít ai hiểu được những khó khăn của người dân bản Bút Xuân, nếu chưa từng chứng kiến cảnh nước lũ từ bốn bề núi rừng đổ xuống. Nhiều năm nay, thường chỉ sau vài giờ mưa lớn, dòng suối Bút dâng cao, cuốn theo đất đá và cành cây. Đập tràn bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu, giao thông chia cắt. Khoảng 20 hộ đồng bào dân tộc Thái sinh sống ở phía tả ngạn suối bị cô lập hoàn toàn với khu vực trung tâm bản. Có những ngày mưa kéo dài, người lớn phải chờ nước rút mới dám sang bên kia suối mua lương thực, trẻ em nghỉ học vì không thể qua đập.

Ông Hà Văn Đài, người dân bản Bút Xuân, chia sẻ: “Cây cầu mới là công trình mà bà con đã mong chờ từ rất lâu. Trước đây, cứ đến mùa mưa là cả bản thấp thỏm theo dõi mực nước suối. Khi cây cầu hoàn thành, người dân sẽ đi lại thuận lợi hơn, trẻ em không còn nơm nớp lo vượt đập tràn vào mùa lũ, cuộc sống cũng bớt đi nỗi lo bị cô lập”.

Niềm vui ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân trong bản. Không chỉ thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày, cây cầu còn mở ra cơ hội giao thương, phát triển sản xuất và từng bước khai thác những tiềm năng về du lịch cộng đồng của địa phương. Đến tháng 8/2026, công trình cầu bản Bút Xuân đã cơ bản đã hoàn thành phần chính. Nhà thầu đang tập trung thi công bồi đắp nền đường hai đầu cầu để sớm đưa công trình vào sử dụng. Mỗi ngày, người dân đi qua đều dừng lại ngắm nhìn cây cầu mới, sau nhiều năm chờ đợi.

Với đồng bào miền núi, đó còn là chiếc cầu nối những bản làng với trung tâm xã, nối người dân với trường học, trạm y tế, chợ phiên và những cơ hội phát triển mới. UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng 26 cây cầu dân sinh trong giai đoạn 2026-2028. Các cầu mới được đầu tư trải rộng ở nhiều địa phương miền núi của tỉnh, biên giới. Các dự án có tổng mức đầu tư dao động từ khoảng 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng mỗi công trình. Việc triển khai đầu tư xây dựng các cây cầu không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo nên mạng lưới kết nối giao thông đồng bộ giữa các vùng miền. Khi mỗi cây cầu vững chắc được xây dựng sẽ xóa đi khoảng cách địa lý, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Người dân đưa nông sản ra thị trường nhanh hơn, chi phí vận chuyển giảm, học sinh đến trường an toàn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn và công tác ứng phó thiên tai cũng hiệu quả hơn. Đặc biệt, tại các xã có tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ mở rộng cơ hội thu hút du khách, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Những cây cầu đang và sẽ được xây dựng trên các bản làng khu vực miền núi của tỉnh không chỉ nối đôi bờ sông, suối. Quan trọng hơn, đó là những nhịp cầu kết nối niềm tin, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng để các bản làng vùng cao vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hợi