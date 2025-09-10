Lập chốt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là ở một số phường trung tâm như: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn... Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người vi phạm mà còn đe dọa đến an toàn của người tham gia giao thông...

Trước tình hình trên, tối 9/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các phòng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Hạc Thành đồng loạt ra quân triển khai phương án lập chốt chặn bắt, đón lõng, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, các đối tượng có nguy cơ thực hiện hành vi gây phức tạp ANTT.

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều chốt chặn, kết hợp tuần tra lưu động, kiểm soát vào khung giờ cao điểm như buổi tối và đêm muộn. Bên cạnh việc xử lý các hành vi lạng lách, đánh võng, lực lượng công an cũng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

Với quyết tâm chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chỉ trong buổi tối 9/9, các lực lượng đã phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm đối với 15 trường hợp, trong đó chủ yếu là các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy chứng nhận bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe; không gắn biển số xe theo quy định... trong đó có 8 trường hợp dưới 18 tuổi và 1 trường hợp có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng số tiền phạt là hơn 117 triệu đồng.

Việc lực lượng Công an ra quân lập chốt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm không chỉ góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người dân, mà còn là biện pháp răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước lập lại trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Phạm Hoà (CTV)