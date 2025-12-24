Tìm người bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) (lần thứ hai).

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐTĐ2 ngày 27/6/2025 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đăk Lắk. Quá trình điều tra xác định: Đỗ Thanh Tâm, sinh ngày 09/12/1985, trú tại 17/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh thành lập Công ty Hoàng Gia do Đỗ Thanh Tâm là Chủ tịch, trụ sở chính tại 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận T, TP. Hồ Chí Minh (nay là 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh), sau đó đưa ra thông tin gian dối về các dự án triển khai, mục đích vay tiền, hiệu quả hoạt động của Công ty để kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của các nhà đầu tư nhưng chủ yếu là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, rồi chiếm đoạt. Ngày 04/8/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can số 37/QĐ-ANĐT-Đ2 đối với Đỗ Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và bảo đảm quyền lợi của người bị hại, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là người bị hại cho Công ty Hoàng Gia vay tiền khẩn trương đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho Công ty Hoàng Gia vay tiền (hợp đồng cho vay, phiếu nộp, nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc chuyển, nhận tiền từ Công ty Hoàng Gia...). Trường hợp người bị hại không sắp xếp thời gian đến làm việc, đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: https://congan.daklak.gov.vn để tải File mẫu Bản tường trình, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến việc cho Công ty Hoàng Gia vay tiền (hợp đồng cho vay, phiếu nộp, nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc chuyển, nhận tiền từ Công ty Hoàng Gia...) về Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mọi vấn đề liên quan liên hệ Điều tra viên Trần Việt Đức, số điện thoại 0989.145.758.

Nếu người bị hại không đến làm việc, không có yêu cầu đề nghị, không cung cấp đầy đủ liệu liên quan đến việc cho Công ty Hoàng Gia vay tiền (hợp đồng cho vay, phiếu nộp, nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc chuyển, nhận tiền từ Công ty Hoàng Gia...) trước thời điểm hết thời hạn điều tra vụ án (trước ngày 28/02/2026) thì Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

