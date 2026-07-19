Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận “bài học không thể quên”

Cục diện Trung Đông tiếp tục leo thang, khi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực diện. Trong bối cảnh đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 18/7 cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận những “bài học không thể quên”, cho thấy căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận “bài học không thể quên”. Ảnh: Kurdistan24.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran một lần nữa cho thấy “cam kết của Tổng thống Mỹ không có giá trị”. Ông cảnh báo nếu Washington tiếp tục kích động chiến tranh, Iran cùng các lực lượng trong Trục kháng chiến sẽ đáp trả bằng những “bài học không thể nào quên”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran chính thức đình chỉ toàn bộ cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad ký với Mỹ cách đây một tháng, cáo buộc Washington đơn phương phá vỡ thỏa thuận. Ông khẳng định Iran từng duy trì thiện chí đối thoại, song hiện ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi biện pháp cần thiết và Tehran sẽ không quên những tổn thất về người do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ gia tăng đáng kể các đợt không kích trong tuần qua, nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran bao gồm cầu đường, tuyến đường sắt và các nhà máy lọc nước mặn. Để trả đũa, Tehran cũng đã tiến hành các cuộc tập kích vào hạ tầng dân sự tại Kuwait, buộc quốc gia vùng Vịnh này phải kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng sớm nay (19/7) đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh tiếp diễn. Đợt tập kích mới được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mục tiêu nhằm trừng phạt vụ Iran tấn công vào Jordan khiến binh sỹ Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về đòn không kích, chưa được công bố.

Quân đội Mỹ xác nhận hai quân nhân thiệt mạng tại Jordan trong cuộc tấn công hôm 17/7. Ảnh: Wion.

Trước đó, CENTCOM tối 18/7 xác nhận, có 2 lính Mỹ thiệt mạng và 1 quân nhân mất tích trong vụ tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Jordan ngày 17/7. Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn ngừng bắn, Mỹ thừa nhận có binh sỹ thiệt mạng trong các đòn tấn công của Iran.

Trong khi đó, phía Iran cũng công bố số liệu mới về thiệt hại do các đợt không kích của Mỹ, cho thấy xung đột đang để lại hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với nước này. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ kể từ ngày 27/6 đã khiến 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, PressTV, Al Jazeera.