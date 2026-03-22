Lãnh đạo Nga - Belarus điện đàm, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trao đổi về các vấn đề quốc tế và tăng cường hợp tác song phương.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Soyuz.by

Theo thông cáo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Nga và Belarus trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghiệp và quốc phòng. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn BelTA, nội dung cuộc điện đàm đặc biệt tập trung vào việc triển khai các dự án hợp tác chung trong khuôn khổ Liên bang Nga - Belarus, một cơ chế liên kết sâu rộng giữa hai quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quyết định đã được thông qua tại Hội đồng Tối cao Liên bang, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách và hội nhập kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và cơ quan chức năng, thúc đẩy kết nối hạ tầng xuyên biên giới, mở rộng thương mại song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nga là nhà cung cấp năng lượng chính cho Belarus. Ảnh: Warsaw

Trong lĩnh vực năng lượng, Nga tiếp tục đóng vai trò là đối tác cung cấp chủ chốt cho Belarus, trong khi hai bên cũng tăng cường hợp tác công nghiệp và sản xuất, đặc biệt trong các ngành chế tạo máy, hóa chất và nông nghiệp. Các chương trình phối hợp về tài chính, tiền tệ và thị trường chung cũng đang được thúc đẩy nhằm tiến tới mức độ liên kết sâu hơn.

Quan hệ giữa Nga và Belarus thời gian qua được duy trì ở mức chặt chẽ, với các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Giới quan sát nhận định, việc tăng cường phối hợp không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương mà còn giúp hai nước nâng cao khả năng phối hợp trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: TASS