Lãnh đạo Đức - Syria hội đàm, thúc đẩy hồi hương người tị nạn và hợp tác tái thiết hậu chiến

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đức mới đây, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz và có cuộc họp báo chung sau đó tại thủ đô Berlin, tập trung vào vấn đề hồi hương người tị nạn và hợp tác tái thiết Syria sau nhiều năm nội chiến.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Berlin ngày 30/3/2026. Ảnh: Hãng thông tấn Anadolu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 30/3, Thủ tướng Merz cho biết Đức kỳ vọng trong vòng 3 năm tới, khoảng 80% số người tị nạn Syria đang sinh sống tại nước này có thể trở về quê hương, trong bối cảnh xung đột đã lắng dịu và điều kiện trong nước Syria dần được cải thiện. Ông nhấn mạnh việc hồi hương phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thời khẳng định nhiều người Syria đã có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Đức.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức cũng kêu gọi ưu tiên đưa về nước những trường hợp không còn giấy tờ cư trú hợp lệ, đặc biệt là những người vi phạm pháp luật. Theo ông Merz, đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo trật tự xã hội và hiệu quả quản lý di cư.

Về phần mình, Tổng thống Ahmed al-Sharaa bày tỏ sự cảm ơn đối với Đức vì đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Syria trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh chính phủ nước này đang triển khai các kế hoạch thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm nhằm khuyến khích người dân trở về, đồng thời hỗ trợ tiến trình tái thiết đất nước.

Người tị nạn Syria tại một ga tàu ở thành phố Munich, Đức ngày 10/9/2015. Ảnh: Shutterstock.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó Đức được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư và hỗ trợ tái thiết Syria, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp giữa lãnh đạo Đức và Syria đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của châu Âu đối với vấn đề người tị nạn, từ tiếp nhận sang thúc đẩy hồi hương gắn với tái thiết. Tuy nhiên, quá trình này được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm bảo đảm an ninh, tạo sinh kế bền vững và xây dựng lòng tin để người tị nạn sẵn sàng trở về.

Ngọc Liên

Nguồn: DW/DRM