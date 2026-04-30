Lan tỏa yêu thương đến người bệnh trong kỳ nghỉ lễ

Bệnh viện trong kỳ nghỉ lễ, vẫn có những người bệnh ở lại điều trị. Giữa hành lang tưởng chừng chỉ có nỗi lo và sự mệt mỏi, vẫn có những điều ấm áp, những nghĩa cử giản dị, những tấm lòng nhân ái âm thầm lan toả tình yêu thương.

Trong dịp nghỉ lễ, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chủ động kết nối, kêu gọi nhiều cá nhân, tổ chức đồng hành, mang đến sự động viên thiết thực cho người bệnh, để mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Hoạt động sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Yoga dành cho bệnh nhân nội trú được duy trì, mang đến những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, giúp người bệnh giảm căng thẳng, nâng cao tinh thần và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những bữa ăn nghĩa tình cũng được trao đi đều đặn. Bếp ăn tình thương Chùa Thanh Hà đã trao tặng 420 suất cơm cùng 64 suất bánh mì, sữa và yến cho bệnh nhân thận lọc máu trong dịp này - những phần quà thiết thực, tiếp thêm sức lực cho cả người bệnh và người nhà.

Câu lạc bộ thiện nguyện Sen Vàng cũng trao 200 suất cơm, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí trong những ngày bệnh nhân điều trị xa nhà.

Hoạt động cắt tóc miễn phí của Đức Thịnh Barber Shop vẫn được duy trì hàng tuần. Những mái tóc gọn gàng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn là sự quan tâm gần gũi, giúp người bệnh thêm tự tin, lạc quan hơn trong quá trình điều trị.

Chính từ những suất quà giản dị, những bữa ăn ấm lòng, những hoạt động sẻ chia... đã âm thầm xoa dịu những ngày điều trị vốn đầy lo toan và mệt mỏi của người bệnh.

Có thể với nhiều người, đó chỉ là những điều nhỏ bé. Nhưng với người bệnh, đó lại là sự quan tâm quý giá, là nguồn động viên kịp thời để họ biết rằng mình không hề đơn độc trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Kỳ nghỉ có thể là lúc để mỗi người đi xa, tìm về những niềm vui riêng. Nhưng cũng chính là lúc những tấm lòng gần lại với nhau hơn bằng sự sẻ chia chân thành và những nghĩa cử rất đỗi giản dị. Từ những điều bình dị ấy, yêu thương được lan tỏa, hy vọng được thắp lên và nghị lực được tiếp thêm, làm ấm lại những ngày điều trị của người bệnh trong kỳ nghỉ lễ.

Tô Hà