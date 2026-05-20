Hội Chữ thập đỏ cấp phát tiền mặt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Sáng 20/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức cấp phát tiền mặt cho các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai ở các xã Nông Cống, Các Sơn.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cấp tiền cho các hộ dân xã Nông Cống.

Đây là chương trình thuộc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.

Các hộ dân được nhận hỗ trợ theo nhiều mức khác nhau nhằm sửa chữa nhà ở, phục hồi sinh kế và ổn định đời sống sau thiên tai.

Tại xã Nông Cống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cấp phát tiền mặt có điều kiện cho 4 hộ sửa nhà với số tiền 15 triệu đồng/hộ; cấp phát tiền mặt có điều kiện hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ với số tiền 3 triệu đồng/hộ; cấp phát tiền mặt hỗ trợ không điều kiện cho 146 hộ với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Tại xã Các Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát tiền mặt có điều kiện cho 3 hộ sửa nhà với số tiền 15 triệu đồng/hộ; cấp phát tiền mặt có điều kiện hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ với số tiền 3 triệu đồng/hộ; cấp phát tiền mặt hỗ trợ không điều kiện cho 165 hộ với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cấp tiền cho các hộ dân xã Các Sơn.

Đối với các hộ cấp tiền mặt có điều kiện, Hội Chữ thập đỏ sẽ thực hiện cấp phát lần 2 để tổng số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/hộ và tổng số tiền hỗ trợ sinh kế là 5 triệu đồng/hộ.

Việc hỗ trợ lần 2 thực hiện sau khoảng 1 tuần kể từ lần cấp phát đầu tiên; đối với các hộ phục hồi sinh kế triển khai sau khoảng 1 tháng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức cấp tiền cho các hộ dân xã Nông Cống.

Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng định mức đã được phê duyệt; đồng thời góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và nâng cao hiệu quả các mô hình sinh kế bền vững.

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” được triển khai tại 4 xã Nông Cống, Các Sơn, Thành Vinh, Thạch Quảng. Theo kế hoạch, ngày 21/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cấp phát tiền mặt hỗ trợ không điều kiện cho 142 hộ dân tại xã Thành Vinh với tổng kinh phí 400 triệu đồng và 100 hộ dân ở xã Thạch Quảng với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

