Sẵn sàng cho diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Hải Tiến

Những ngày qua, UBND xã Hoằng Tiến đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tích cực tổ chức tập luyện, hợp luyện phục vụ diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Hải Tiến năm 2026 tại khu vực bãi tắm Flamingo, sẵn sàng cho cuộc diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 22/5.

Xã Hoằng Tiến tổ chức hợp luyện với sự tham gia của các lực lượng liên quan.

Từ ngày 18-20/5, xã Hoằng Tiến tiếp tục tổ chức hợp luyện với sự tham gia của các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, lực lượng cứu hộ cùng các đơn vị liên quan.

Qua các buổi tập luyện, hợp luyện, các lực lượng tham gia đã từng bước hoàn thiện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý tình huống. Các nội dung từ tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu đến xử lý các tình huống giả định được triển khai đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và sát với thực tiễn.

Diễn tập góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân và du khách trong mùa du lịch biển 2026.

Việc tích cực tổ chức tập luyện, hợp luyện là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Hải Tiến năm 2026 diễn ra thành công, qua đó nâng cao năng lực ứng phó, xử lý các tình huống sự cố, tai nạn trên biển; góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân và du khách trong mùa du lịch biển năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình tổng duyệt diễn tập sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/5; diễn tập chính thức diễn ra vào 14 giờ 30 phút ngày 22/5 tại khu vực bãi tắm Flamingo, biển Hải Tiến.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hoằng Tiến