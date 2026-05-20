Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương

Với thành tích gồm 2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn, sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất.

Đoàn Việt Nam tham gia Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 . (Ảnh: MOET)

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 và cả 6 em đều đoạt giải cao, gồm 2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc.

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết hôm nay, 20/5.

Hai học sinh đoạt huy chương Vàng là các em Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng, đều là các học sinh lớp 12 đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương bạc thuộc về các học sinh: Nguyễn Khánh Phúc (lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình), Thái Văn Gia Kiên (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Đặng Huy Hậu (lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng), Lê Phạm Duy Khoa (lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5 với sự tham gia 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải, trong đó có 16 thí sinh đạt huy chương Vàng, 47 thí sinh đạt huy chương Bạc, 93 thí sinh đạt huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Với kết quả xuất sắc, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Đề thi năm nay được đánh giá là khó và mới, với 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo. Đội tuyển Olympic Việt Nam có những học sinh đạt thành tích xuất sắc như em Nguyễn Hữu Tuấn đạt Huy chương Vàng, xếp hạng thứ 6, em Nguyễn Bùi Đức Dũng đạt Huy chương Vàng, xếp hạng thứ 11.

Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại APIO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời, khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với các kết quả đạt được trong các kỳ Olympic Tin học quốc tế và khu vực qua nhiều năm càng khẳng định học sinh Việt Nam có năng khiếu, tư duy về Khoa học máy tính thuộc tốp đầu trong khu vực./.

Theo TTXVN