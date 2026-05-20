Phát hiện, giải quyết 465 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân

Chỉ 2 tuần triển khai đợt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn toàn tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, phát hiện và đưa vào giải quyết 465 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Đồng thời kịp thời ngăn chặn 42 nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an cơ sở tăng cường bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân.

Bám sát chỉ đạo, Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các tổ chức, đoàn thể cùng vào cuộc.

Lực lượng Công an cơ sở đã tăng cường xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, rà soát từng vụ việc phát sinh để nắm tình hình và phân loại xử lý. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực để xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Nhiều địa phương làm tốt công tác rà soát như: phường Nguyệt Viên phát hiện 34 vụ mâu thuẫn, phường Hạc Thành 20 vụ, xã Sao Vàng 17 vụ, xã Vạn Lộc 10 vụ...

Điều đáng nói, các vụ việc sau khi được phát hiện đều được tập trung hòa giải, xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh phức tạp.

Đáng chú ý, tình hình tội phạm liên quan đến mâu thuẫn trong Nhân dân được kiềm chế rõ rệt. Nếu như từ ngày 01/4 đến ngày 24/4/2026, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ giết người, 28 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ gây rối trật tự công cộng; thì từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, toàn tỉnh không xảy ra án giết người, số vụ cố ý gây thương tích giảm còn 14 vụ, gây rối trật tự công cộng còn 2 vụ.

Những con số trên không chỉ phản ánh hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ mà còn khẳng định hướng đi đúng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự: lấy phòng ngừa làm chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm. Mỗi mâu thuẫn được hóa giải kịp thời là thêm một nguy cơ tội phạm được loại bỏ, góp phần giữ vững bình yên ngay từ khu dân cư.

Quốc Hương