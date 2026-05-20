Tổng kết, trao giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55

Sáng 20/5, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành), Ban Tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026).

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 được Liên minh Bưu chính Thế giới phát động với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Hưởng ứng cuộc thi, tỉnh Thanh Hóa có 118.967 bài dự thi của học sinh 18 trường THPT (240 bài dự thi), 299 trường THCS (64.175 bài dự thi) và 349 trường tiểu học (54.552 bài dự thi).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn nhận được gần 1.000 bức thư tay gửi từ các em học sinh từ 9 đến 15 tuổi đến từ các trường học trong tỉnh.

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, các bài dự thi năm nay đều thể hiện được tư duy sáng tạo vượt trội và trách nhiệm cao của các em học sinh. Nhiều bức thư đã đưa ra những giải pháp thông minh, góc nhìn mới mẻ về sự gắn kết giữa con người với con người trong kỷ nguyên số.

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao thưởng cho Trường THCS Trần Mai Ninh đoạt giải tập thể cấp quốc gia.

Kết quả, tỉnh Thanh Hóa có 1 tập thể là Trường THCS Trần Mai Ninh đoạt giải tập thể cấp quốc gia.

Về giải cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã trao 99 giải cá nhân, trong đó 3 giải Nhất thuộc về các em: Phạm Hồng Phượng (lớp 5A, Trường Tiểu học Vĩnh Yên, xã Tây Đô); Nguyễn Lưu Trường Huy (lớp 8K, Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành); Nguyễn Thị Lan Anh (lớp 9A, Trường THCS Đông Văn, xã Đông Quang); 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 50 giải Cây bút triển vọng.

Ban Tổ chức trao thưởng cho 10 đơn vị có phong trào, thành tích tốt nhất trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện cuộc thi.

Nguyễn Đạt