Nâng tầm giá trị cây ăn quả

Thanh Hóa là địa phương có điều kiện tự nhiên đa dạng, khí hậu thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây ăn quả như cam, bưởi, ổi, thanh long, dứa... Những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng mở rộng diện tích cây ăn quả theo hướng hàng hóa, từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung; chuẩn hóa quy trình sản xuất gắn liền với xây dựng các sản phẩm OCOP... góp phần nâng cao giá trị cây ăn quả.

Diện tích trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vân Du.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 25.000ha trồng cây ăn quả, trong đó có hơn 12.000ha tập trung, thu nhập bình quân đạt khoảng 120 triệu đồng/ha/năm với các loại cây chủ lực như bưởi, cam, ổi, dứa... Toàn tỉnh cũng đã có 7 vùng sản xuất cây ăn quả gồm bưởi, vải, thanh long, chuối, mít được cấp mã số vùng trồng.

Tại những vùng trồng cây ăn quả như xã Vân Du, Ngọc Liên, Xuân Bình, Thọ Xuân..., người dân đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều phương pháp được áp dụng như tuyển các giống cây ăn quả đầu dòng, ghép cải tiến giống, cưa đốn tạo gốc mới, đốn tỉa tạo tán thông thoáng, kích thích ra hoa đúng vụ, kỹ thuật bọc quả nhằm giảm sâu bệnh... Cùng với đó, người dân đã mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, quản lý sâu bệnh bằng biện pháp sinh học, chủ động đưa các giống cây mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay thế các giống cũ kém hiệu quả, xây dựng sản phẩm OCOP... Nhờ đó, chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, mẫu mã đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tại xã Lam Sơn, ông Đỗ Văn Thơ, người có nhiều năm gắn bó với cây bưởi Luận Văn cho biết: “Gia đình tôi có khoảng 200 gốc bưởi. Để cây cho quả to, màu đẹp, mùi thơm đặc trưng, tôi đã cải tạo vườn, bố trí khoảng cách trồng hợp lý, thông thoáng để hạn chế sâu bệnh; thuận tiện chăm sóc và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm. Cùng với đó, tôi sử dụng phân hữu cơ, vi sinh để bón cho cây; áp dụng phương pháp tưới phun mưa để cung cấp nước đều cho cây, hiệu quả trong giai đoạn ra hoa và nuôi quả; kết hợp cùng phân bón hòa tan còn giúp cây hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, giảm thất thoát phân bón và nâng cao năng suất”.

Cùng với áp dụng khoa học - kỹ thuật, để nâng cao giá trị cây ăn quả, việc tham gia chương trình OCOP, xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Một số sản phẩm cây ăn quả được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như cam đường canh Như Xuân, bưởi Thọ Xuân, cam Vân Du, quýt Bá Thước... được tiêu thụ trên thị trường với giá trị và hiệu quả kinh tế cao hơn những sản phẩm cùng loại. Bên cạnh đó, các HTX, tổ hợp tác cũng tích cực kết nối với siêu thị, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp thu mua nhằm mở rộng đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Anh Chử Thanh Hải, Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp Thành Công, xã Xuân Bình cho biết: “Dựa vào tiềm năng, thế mạnh phát triển cây ăn quả, chúng tôi xây dựng các sản phẩm OCOP, đạt tiêu chuẩn 3 sao như ổi lê Như Xuân, bưởi da xanh Xuân Hòa, cam lòng vàng Xuân Hòa, cam đường canh Xuân Hòa... Hiện nay, qua quá trình thâm canh và chọn giống đã tạo ra các dòng tốt nên cho quả vị ngọt đậm, mùi thơm đặc trưng, màu sắc, mẫu mã đẹp... Để có “chỗ đứng” vững chắc trong hệ thống siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch và chiếm được sự tin tưởng của khách hàng, thời gian qua, HTX không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cũng như mẫu mã. HTX đã lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt quanh gốc, sử dụng các van bù áp nên rất phù hợp với điều kiện đồi dốc, đảm bảo mỗi cây trong vườn đều nhận được lượng nước như nhau và có thể hòa phân bón để chuyển tải luôn trong hệ thống này. Cùng với đó, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất tiên tiến như chọn giống chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP”.

Để nâng tầm giá trị cây ăn quả, các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện tiếp tục khắc phục tình trạng trồng manh mún, nhỏ lẻ bằng cách tích tụ, tập trung đất đai, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn; gắn với liên kết sản xuất để hình thành chuỗi sản xuất bền vững. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn chất lượng cao như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... để đáp ứng thị trường khó tính. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất, hợp tác chặt chẽ với người dân để đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng cao; đầu tư vào hệ thống chế biến, bảo quản sản phẩm. Để phát triển thị trường tiêu thụ, các địa phương cần tăng cường tham gia các hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm; phát triển các kênh tiêu thụ, nhất là các chuỗi siêu thị, cửa hàng nông sản sạch và các kênh bán hàng trực tuyến.

Bài và ảnh: Lê Ngọc