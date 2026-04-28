Lan tỏa tinh thần phục vụ

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số của xã Nông Cống tăng cao kéo theo nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân rất lớn. Để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, xã Nông Cống đã thực hiện nhiều giải pháp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho người dân và tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nông Cống giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để lan tỏa tinh thần phục vụ, thời gian qua, ông Nguyễn Huy Phong, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đồng Thanh (xã Nông Cống) đã cùng các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng đến các hộ dân trong thôn tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt các phần mềm trên điện thoại thông minh. “Sau khi được hướng dẫn, áp dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống, nhiều người dân trong thôn đã biết cách nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến ngay tại nhà; biết cách thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền học trên điện thoại thông minh... Qua việc làm này, mỗi thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đồng Thanh đang nỗ lực để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân”, ông Nguyễn Huy Phong chia sẻ.

Là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương, 44 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Nông Cống với 132 thành viên đã và đang tích cực phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số cơ bản như VNelD, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, tạo tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng zalo để tăng tính tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan Nhà nước.

Tại xã Nông Cống, chuyển đổi số đang được áp dụng rộng rãi, tạo ra những thay đổi rõ nét trong cải cách TTHC và trong đời sống. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, UBND xã Nông Cống đã trang bị đầy đủ mạng internet, máy tính, máy in, máy phô tô, máy scan, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. UBND xã cũng đã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, nắm chắc nghiệp vụ làm việc tại trung tâm để hoàn thành tốt việc giải quyết TTHC cho người dân. Định kỳ hoặc đột xuất, UBND xã giao tổ kiểm soát TTHC rà soát lại toàn bộ các thủ tục để đề nghị cấp trên đơn giản hóa những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ và hạn chế sai sót do quy trình xử lý phức tạp.

Tổng số TTHC đang thực hiện đối với cấp xã hiện nay là 493 thủ tục. Tất cả các thủ tục được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nông Cống. Mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết được niêm yết công khai, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân nắm bắt thông tin, chuẩn bị hồ sơ, phí, lệ phí khi giải quyết TTHC. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, toàn bộ hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân được trung tâm tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết. Tại trung tâm, số điện thoại đường dây nóng cũng được niêm yết công khai để tổ chức, công dân trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn hoặc phản ánh các hành vi tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân. Việc công khai xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết các TTHC trễ hẹn cũng được thực hiện nghiêm túc.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, UBND xã Nông Cống tập trung đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc. Hiện nay, 100% văn bản điện tử được xã Nông Cống thực hiện trên môi trường mạng. Việc ứng dụng chữ ký cá nhân, ký số cơ quan giúp cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch; giúp cho quá trình giải quyết TTHC được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cho tổ chức, công dân và nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức.

Ông Trần Huy, thôn Cộng Hòa 1, xã Nông Cống, chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Thủ tục này phải nộp trực tuyến, dù không thành thạo công nghệ thông tin nhưng tôi được công chức hướng dẫn nộp hồ sơ trên điện thoại cũng không phức tạp lắm. Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, các TTHC được giải quyết nhanh, tổ chức và công dân có thể theo dõi được quá trình giải quyết hồ sơ của mình dễ dàng”.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ được thực hiện đã đưa tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn của xã Nông Cống đạt hơn 99%. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Những kết quả đạt được là nền tảng để cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nông Cống tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”.

Bài và ảnh: Minh Khôi