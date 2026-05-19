Lan tỏa thông điệp nhân văn từ chương trình “Hiến tạng - Nối dài sự sống”

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dấu mốc 21 năm hình thành, phát triển của Hệ thống Y tế Hợp Lực, chiều 19/5, Hệ thống Y tế Hợp Lực phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tọa đàm và phát động đăng ký hiến tạng với chủ đề “ Hiến tạng - Nối dài sự sống”, thu hút đông đảo cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình có sự tham dự của TS.BS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam; ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng ban vận động hiến tạng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo, cán bộ nhân viên Hệ thống Y tế Hợp Lực.

Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực Nguyễn Bảo Uyên, phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực nhấn mạnh: giá trị cốt lõi của một cơ sở y tế không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay kỹ thuật hiện đại mà còn ở những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự sống của người bệnh. Hiện nay hiến mô, tạng đã trở thành thành tựu lớn của y học hiện đại, mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là nhận thức của xã hội về hiến tạng. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động để cộng đồng hiểu đúng, hiểu đủ về hiến mô, tạng có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến quy trình hiến, ghép mô tạng; giải đáp những băn khoăn của người dân về hiến tạng sau chết não; đồng thời khẳng định hoạt động hiến, ghép tạng hiện nay được thực hiện khoa học, minh bạch, đúng quy định pháp luật và mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc.

Toạ đàm ý nghĩa của chương trình hiến mô, tạng.

TS.BS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, những năm gần đây nhận thức của cộng đồng về hiến tạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu năm 2024 cả nước ghi nhận 41 ca hiến tạng từ người chết não thì năm 2025 con số này đã tăng lên 66 ca. Điều đó cho thấy ngày càng có nhiều người dân sẵn sàng trao đi cơ hội sống cho người khác bằng nghĩa cử cao đẹp của mình.

Đại diện gia đình người hiến tạng giao lưu tại chương trình.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với đại diện gia đình người hiến tạng đến từ Nghệ An. Những chia sẻ chân thành về quyết định hiến tạng của người thân trong thời khắc đau thương đã lấy đi nhiều nước mắt của người tham dự. Qua đó, thông điệp “Cho đi là còn mãi” được lan tỏa mạnh mẽ, giúp cộng đồng hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng cứu người.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động đăng ký hiến tạng với sự tham gia của các đại biểu, chuyên gia và đại diện gia đình người hiến tạng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã thực hiện nghi thức phát động đăng ký hiến tạng với sự tham gia của các chuyên gia, đại biểu và đại diện gia đình người hiến tạng. Theo ban tổ chức, tính đến thời điểm diễn ra chương trình đã có hơn 100 người đăng ký hiến tạng thông qua hoạt động phát động lần này. Để tri ân nghĩa cử nhân văn của những người đăng ký hiến tạng, Hệ thống Y tế Hợp Lực trao tặng mỗi người một gói khám, chữa bệnh trị giá 3 triệu đồng.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và người đăng ký hiến mô, tạng.

Chương trình “Hiến tạng – Nối dài sự sống” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến mô, tạng mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ được ghép tạng, qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển vì cộng đồng của Hệ thống Y tế Hợp Lực trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà