Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Học và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời, mà cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đó là thái độ với công việc, là cách cán bộ tiếp công dân, hay từ một tuyến đường sạch đẹp hơn, một khu vui chơi trẻ em được hoàn thành, khi hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn... Từ những việc cụ thể ấy, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy ý thức phục vụ Nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Thiệu Hóa dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Tại xã Trường Văn, việc học và làm theo Bác không nằm trên những tấm băng rôn hay khẩu hiệu. Nó hiển hiện ngay ở nụ cười của cán bộ tiếp dân, ở những bộ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn, và ở niềm vui của người dân khi không còn cảnh xếp hàng chờ đợi. Từ những chuyển biến ấy, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang thấm sâu vào đời sống, thay đổi căn bản tư duy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi đây.

Là địa phương mới thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính, Đảng bộ xã Trường Văn đối mặt với không ít áp lực từ thực tế cơ sở. Đó là địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, nhu cầu giao dịch của người dân tăng lên. Ngay khi bộ máy đi vào hoạt động, Đảng ủy xã đã xác định việc học Bác phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó khâu đột phá là cải cách hành chính. Xã quyết liệt chấn chỉnh tác phong làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Điểm sáng rõ nét nhất trong bước chuyển này là sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình “một điểm đến, đa dịch vụ”. Để người dân không bỡ ngỡ trước những quy trình mới, xã tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, phủ sóng mã QR tra cứu thông tin và bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với máy móc hiện đại, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu thông qua phương châm “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Mỗi công chức đều tự giác rèn giũa tác phong làm việc đúng giờ, giải quyết hồ sơ công tâm, minh bạch. Sự thay đổi trong thái độ phục vụ đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, xã không ghi nhận bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào về tình trạng phiền hà hay chậm trễ. Trên hệ thống điện tử, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 100%, trong đó 99,2% kết quả được trả đúng và trước hạn.

Ông Nguyễn Đức Long, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: "Từ thực tế ở địa phương cho thấy, học Bác không phải điều gì lớn lao, mà được thể hiện ở mỗi việc làm cụ thể, sát với đời sống Nhân dân. Ví dụ như mô hình “Quỹ tình nghĩa”, “Vòng tay đồng đội” của hội cựu chiến binh; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của hội liên hiệp phụ nữ; “Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của hội nông dân; “Thi đua học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của đoàn thanh niên... Những phong trào thiết thực trên đều hướng tới chăm lo đời sống Nhân dân, tạo đồng thuận từ cơ sở".

Còn tại xã Thiệu Hóa, việc học và làm theo Bác được đoàn thanh niên cụ thể hóa bằng nhiều phần việc sát với đời sống Nhân dân. Đoàn xã tổ chức ươm cây giống để trồng tại các tuyến đường khu dân cư; huy động xã hội hóa vẽ tranh bích họa, biến những bức tường cũ thành không gian sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với mong muốn tạo sân chơi an toàn cho trẻ em, Đoàn xã đã xây dựng gần 20 khu vui chơi tại các thôn, tổ dân phố. Những công trình được dựng lên từ sự góp sức của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ.

Đoàn xã Thiệu Hóa còn đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu qua các phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” cùng các câu lạc bộ thanh niên bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Đoàn viên, thanh niên cũng tham gia dọn vệ sinh, phát quang, chỉnh trang 8/8 đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thành lập 5 đội hình tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ; tham gia hỗ trợ thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ...

Phó Bí thư Đoàn xã Thiệu Hóa Phạm Thị Dung cho biết: "Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã luôn xác định học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể. Khi tham gia hoạt động đều phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Từ việc chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, đến tham gia bảo đảm an ninh trật tự... đây được xem là những phần việc thiết thực, phù hợp với lời dạy của Bác dành cho thanh niên".

Từ thực tiễn ở Trường Văn, Thiệu Hóa và nhiều địa phương khác trong tỉnh cho thấy, phong trào học tập và làm theo Bác đã được triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành, đơn vị, địa phương. Điểm chung của các mô hình, phần việc đều bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dân. Học Bác được thể hiện qua từng việc làm ý nghĩa, bằng trách nhiệm trước công việc, thái độ tận tụy với Nhân dân, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tinh thần tự nguyện của các tầng lớp Nhân dân... Mỗi hành động cụ thể, thiết thực sẽ góp phần đưa phong trào học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Minh