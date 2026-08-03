Từ các phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo MTTQ xã Bá Thước đến từng hộ tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh.

Tại Thanh Hóa, phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ là hoạt động nhân đạo, mà còn là một chiến dịch thi đua với những con số kỷ lục. Với quyết tâm cao, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự vào cuộc tích cực của những cán bộ mặt trận cơ sở, sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, doanh nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Thanh Hóa đã xuất sắc về đích sớm hơn so với kế hoạch ban đầu đề ra với 14.780 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa. Con số hơn 1.180 tỷ đồng huy động từ xã hội hóa đã biến chiến dịch “xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại tỉnh Thanh Hóa trở thành một kỳ tích về lòng nhân ái và sự đoàn kết.

Không chỉ xây dựng, sửa chữa nhà ở, vai trò của MTTQ còn được thể hiện rõ qua công tác vận động khác như: giai đoạn 2021-2025 đã vận động, tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên 956 tỷ đồng; tặng hơn 1,4 triệu suất quà tết trị giá trên 981 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 635 tỷ đồng; vận động ủng hộ quỹ cứu trợ thiên tai trên 169 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 236 tỷ đồng và nhiều thiết bị vật tư y tế ủng hộ phòng, chống COVID-19 trị giá hàng trăm tỷ đồng...

Một trong những điểm nhấn, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua mà Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đã và đang được mặt trận các cấp thực hiện có hiệu quả, đó là cuộc vận động Nhân dân hiến đất mở đường theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với quan điểm “lấy việc vận động Nhân dân hiến đất gắn với việc thực hiện cuộc vận động XDNTM, đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 24-CT/TU đến từng địa bàn dân cư, đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ và hội nghị Nhân dân để thảo luận nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cộng đồng. Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp thực hiện. Ban công tác mặt trận thôn bám sát địa bàn dân cư, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng tình ủng hộ. Các tổ chức chính trị - xã hội huy động lực lượng đoàn viên, hội viên hỗ trợ gia đình phá dỡ công trình, hỗ trợ ngày công xây dựng lại tường rào, công trình phụ sau khi hiến đất.

Là điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường giao thông, trong 4 năm (2022-2025) xã Tân Ninh đã vận động 2.893 hộ dân hiến gần 75.000m2 đất, phá dỡ tường rào, cổng kiên cố, công trình phụ, mở rộng trên 32km đường giao thông với bề rộng từ 6 - 8m. Toàn xã đã xây dựng 12km tuyến đường mẫu kết nối các thôn, 15km đường điện chiếu sáng, bê tông hóa hơn 67,5km đường, di dời 679 cột điện, xây mới hơn 63.200m tường rào, trên 37km mương thoát nước. Hiệu quả của phong trào hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn xã là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 1,5 triệu m2 đất, di dời, phá dỡ gần 650 nhà ở dân cư trị giá hơn 57 tỷ đồng; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân... để mở rộng đường làng, ngõ xóm; vận động, quyên góp hơn 640 tỷ đồng và hơn 590.000 ngày công lao động trị giá khoảng 202 tỷ đồng để xây dựng lại tường bao, công trình công cộng mới cũng như mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn. Nhiều trưởng ban công tác mặt trận đã gương mẫu đi đầu tình nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hình thành nên những khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương khẳng định: “Việc không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp linh hoạt các hình thức vận động sát sao với từng vùng, miền và đối tượng đã giúp các phong trào thi đua do mặt trận chủ trì lan tỏa sâu rộng. Việc chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến là khâu đột phá giúp loại bỏ bệnh hình thức trong các phong trào thi đua. Điều này biến thi đua thành hành động thực tiễn của toàn dân, trực tiếp phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Bài và ảnh: Phan Nga