Đảng bộ xã Vĩnh Lộc đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Xác định việc học và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Lộc đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức luôn rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao chuyên môn, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng giải quyết công việc.

Ông Hoàng Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm hoạt động theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, mỗi cán bộ, công chức đều thực hiện nghiêm phương châm “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ. Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ đều hướng dẫn cụ thể để người dân hoàn thiện hoặc liên hệ đúng cơ quan chức năng, hạn chế việc đi lại nhiều lần”.

Từ những giải pháp trên, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 7.009 hồ sơ; trong đó 6.420 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 589 hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ công khai thủ tục hành chính, hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đều đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Với 97/100 điểm đánh giá chất lượng phục vụ, xã Vĩnh Lộc nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu của tỉnh về chỉ số hài lòng và chất lượng phục vụ dịch vụ công.

Song song với nâng cao chất lượng cải cách hành chính, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức, đoàn thể. Đến nay, nhiều mô hình phát huy hiệu quả như đoàn thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số tại khu dân cư; mô hình đoạn đường cựu chiến binh tự quản gắn với vệ sinh môi trường; mô hình “Biến rác thành tiền” của hội LHPN; các mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản bảo đảm an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”... Những mô hình này không chỉ góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề từ thực tiễn mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự quản của người dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước. Việc học và làm theo Bác không còn dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Vĩnh Lộc ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Thanh Huê