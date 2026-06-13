Lan tỏa những hành động đẹp giữa mùa thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với các “sĩ tử 2K8” mà còn là dịp để những nghĩa cử đẹp tiếp tục lan tỏa, góp phần làm ấm thêm hành trình “vượt vũ môn” của học sinh Thanh Hóa.

Đoàn Thanh niên xã Mường Lát hỗ trợ nước uống và suất ăn sáng cho thí sinh. Ảnh: PV

Hàng nghìn suất ăn, uống miễn phí tiếp sức “sĩ tử” vùng biên

Thay vì phải tất bật tìm quán ăn hay vội vã ngược xuôi trở về bản làng xa sau những buổi thi căng thẳng, hàng trăm sĩ tử tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Quan Sơn cùng phụ huynh đã được quây quần tại điểm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Sơn để được tiếp nhận những khay cơm nóng hổi, những chai nước mát từ các thầy cô, đoàn viên thanh niên chuẩn bị.

Em Phạm Thị Luân, ở bản Na Ấu, xã Tam Thanh, chia sẻ: “Nhà em ở xã biên giới, nếu đi về mỗi buổi thi em và mẹ sẽ phải dậy từ rất sớm, vượt quãng đường dài mới kịp giờ thi. Được nhà trường bố trí chỗ ở ngay gần điểm thi, lại hỗ trợ các suất ăn, nước uống miễn phí, em thấy rất yên tâm và cảm động. Đây cũng chính là nguồn động lực để em cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi của mình”. Nhiều học sinh đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi nhận được sự chăm lo chu đáo trong những ngày thi. Với các em, những suất cơm miễn phí không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.

Phía sau những bữa cơm giản dị nhưng chan chứa tình cảm ấy là sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước của các thầy cô giáo và cả cộng đồng. Thầy giáo Lê Duy Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Sơn cho biết, nhà trường được Ban Chỉ đạo thi giao nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. “Là giáo viên nhiều năm công tác ở vùng cao, chứng kiến nhiều kỳ thi diễn ra trên địa bàn, tôi hiểu những vất vả của phụ huynh và học sinh ở các bản xa. Có em phải đi hàng chục cây số mới tới được điểm thi. Vì vậy, tôi đã đề xuất tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất của trường để phục vụ miễn phí cho các em và phụ huynh”, thầy Dũng chia sẻ.

Ngay sau khi được Ban Chỉ đạo thi đồng ý, toàn bộ khu ký túc xá của nhà trường được dọn dẹp, bố trí chỗ nghỉ cho khoảng 300 thí sinh. Khuôn viên trường cũng được sắp xếp thành nơi gửi xe, nghỉ chân cho phụ huynh trong thời gian chờ con em dự thi tại điểm thi Trường THPT Quan Sơn. Không dừng lại ở đó, thầy Dũng còn trực tiếp vận động bạn bè, người thân, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay tiếp sức mùa thi. Đã có hơn 1.000 suất ăn cùng khoảng 1.600 chai nước uống được huy động để phục vụ học sinh trong 2 ngày thi. Bên cạnh đó, khoảng 30 người gồm cán bộ, nhân viên nhà trường, đoàn viên thanh niên và lực lượng phục vụ được phân công tham gia nấu ăn, hướng dẫn sinh hoạt, hỗ trợ thí sinh và phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông khu vực trước cổng trường.

Đoàn Thanh niên xã Mường Lát hỗ trợ nước uống và suất ăn sáng cho thí sinh.

Nhìn những học sinh vui vẻ nhận cơm sau mỗi buổi thi, phụ huynh yên tâm ngả lưng nghỉ tạm trong khuôn viên trường, mới thấy hết ý nghĩa của sự sẻ chia. Không cần là những điều lớn lao, mà đơn giản là những bữa cơm đúng lúc, một chỗ nghỉ sạch sẽ, một chai nước uống kịp thời khi khát... cũng đã có thể trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các sĩ tử vùng cao vững vàng vượt qua bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Đồng hành cùng sĩ tử qua các chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Mỗi mùa thi đến, Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” lại được khởi động. Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã thành lập 112 đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, với hơn 2.300 đoàn viên thanh niên được huy động. Mang theo ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tại các điểm trường, màu áo xanh tình nguyện có mặt từ rất sớm để chuẩn bị nước uống, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi... Những cái đập tay cổ vũ, những chai nước uống được trao đi hay đơn giản chỉ là sự hiện hữu của những màu áo xanh thân thương cũng đã có thể trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các sĩ tử 2K8 xua tan lo lắng. Việc làm dẫu nhỏ bé nhưng đã lan tỏa năng lượng tích cực góp phần làm nên một mùa thi an toàn, thành công.

Tại điểm thi xa nhất tỉnh - Trường THPT Mường Lát, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như phát nước uống miễn phí, chuẩn bị các suất ăn sáng, hỗ trợ gửi đồ, hướng dẫn thí sinh và người nhà, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ đột xuất.

Chị Mai Hà Phương, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Mường Lát cho biết: “Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên xã đã triển khai kịp thời nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm động lực cho các sĩ tử”.

Công an xã Yên Định hỗ trợ thí sinh Lê Thị Thương đến điểm thi kịp thời. Ảnh: PV

Mỗi chai nước, mỗi suất ăn hay mỗi lời động viên tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng dành cho thế hệ trẻ. Những việc làm ý nghĩa ấy cũng tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục.

Vì nhân dân phục vụ

Bên cạnh các lực lượng tiếp sức mùa thi, hình ảnh các chiến sĩ công an lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi, phân luồng giao thông, phòng ngừa các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ coi thi, thí sinh và người nhà thí sinh; phối hợp với đoàn thanh niên, lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và các lực lượng liên quan hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn phụ huynh, giữ gìn trật tự khu vực cổng trường thi... cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân, góp phần làm nên một mùa thi an toàn, thuận lợi.

Qua nắm bắt tình hình ở cơ sở, Công an xã Yên Định đã nắm được thông tin em Lê Thị Thương, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Yên Định 1 vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa cách ngày thi ít ngày, sức khỏe còn yếu và gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, do đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Định đã nhanh chóng phối hợp cùng gia đình hỗ trợ em Thương đến phòng thi an toàn, đúng thời gian quy định, giúp em ổn định tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng.

Hay do sơ suất, một số thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nga Sơn, xã Nga Sơn đã để quên giấy tờ cá nhân tại nhà, may mắn các em đã được lực lượng Công an xã Nga Sơn làm nhiệm vụ thi tại điểm thi hỗ trợ kịp thời đưa các em về nhà lấy giấy tờ và quay trở lại điểm thi đúng giờ. Công an xã Hoằng Phú thì hỗ trợ cõng thí sinh bị đau chân vào điểm thi Trường THPT Hoằng Hóa 2 suốt các ngày thi... Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia, trách nhiệm và tình người. Đó cũng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay của các lực lượng trong hành trình tiếp sức cho các sĩ tử mùa thi.

Bên cạnh sự hỗ trợ của các lực lượng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng dành sự quan tâm thiết thực cho các thí sinh thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên tinh thần. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho các sĩ tử mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em trên hành trình chinh phục tri thức, để mỗi mùa thi thực sự trở thành mùa của niềm tin, hy vọng và những khởi đầu mới.

Linh Hương và Nhóm PV