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Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao tặng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên

Thanh Mai
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao tặng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên

Sáng 17/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao tặng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên

Vietcombank Bắc Thanh Hóa Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên.

Công trình gồm 4 phòng học kiên cố với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank Bắc Thanh Hóa hỗ trợ 2,7 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương thực hiện.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao tặng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên

Đại diện Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thiệu Nguyên.

Nhân dịp này, Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã trao 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao tặng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình nhà lớp học do Vietcombank tài trợ.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa trao tặng công trình phòng học cho Trường Tiểu học Thiệu Nguyên

Các đại biểu tham quan phòng học.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực của Vietcombank, góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Tiểu học Thiệu Nguyên nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, đồng hành cùng địa phương phát triển giáo dục và tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập tốt.

Thanh Mai

Từ khóa:

#Thanh hóa #Trường Tiểu học #Vietcombank #Xã Thiệu Hóa #Ngân hàng tmcp #Phòng #học sinh có hoàn cảnh khó khăn #Khánh thành #bàn giao công trình #Việt nam

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