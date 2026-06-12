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Hơn 42.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Cẩm Tú - Quốc An
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/6, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm bài thi tự chọn gồm 2 môn theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là bài thi cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Hơn 42.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 12/6, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm bài thi tự chọn gồm 2 môn theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là bài thi cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Hơn 42.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Điểm thi tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Trong buổi thi cuối, đồng chí Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tiếp tục đi kiểm tra công tác thi tại các điểm thi trên địa bàn phường Hạc Thành, gồm: Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Trường Thi, Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Hơn 42.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng.

Tại các điểm thi đoàn đến kiểm tra, công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Các điều kiện về cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực các điểm thi được triển khai đúng kế hoạch.

Hơn 42.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các điểm thi, mỗi cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tiếp tục tập trung cao độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các khâu thu bài, bảo quản, bàn giao, vận chuyển bài thi.

Như vậy, qua 2 ngày thi, toàn tỉnh có 2 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi ở môn Toán. Tỉ lệ thí sinh dự thi ở các môn đều đạt trên 99%.

Hiện nay, ngành giáo dục đã phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo như làm phách, chấm thi... theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Sở GD&ĐT Thanh Hóa, sáng nay (12/6), toàn tỉnh có 42.327 thí sinh dự thi ca 1, đạt 99,03%; 42.405 thí sinh dự thi ca 2, đạt 99,11%; không có thí sinh vi phạm quy chế.

Cẩm Tú - Quốc An

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