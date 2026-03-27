Lần đầu tiên trong lịch sử tiền giấy USD sẽ được in chữ ký của Tổng thống Trump

Ngày 26/3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump trên tiền giấy USD từ mùa Hè năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống đương nhiệm ký tên trên đồng tiền quốc gia.

Lần đầu tiên trong lịch sử, chữ ký của Tổng thống đương nhiệm Mỹ được in trên đồng USD. Ảnh: NBC News.

Theo kế hoạch, các tờ 100 USD mang chữ ký của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ được in từ tháng 6, trước khi mở rộng sang các mệnh giá khác. Những tờ tiền mới có thể mất vài tuần để lưu thông qua hệ thống ngân hàng.

Động thái này được triển khai nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng việc đưa chữ ký Tổng thống lên tiền giấy là cách ghi nhận các dấu mốc lịch sử và thành tựu của nước Mỹ.

Điểm đáng chú ý, thiết kế mới sẽ lần đầu tiên sau 165 năm loại bỏ chữ ký của Thủ quỹ Mỹ – vị trí vốn xuất hiện trên tiền giấy kể từ năm 1861. Tuy nhiên, các yếu tố thiết kế cơ bản khác vẫn được giữ nguyên theo quy định pháp luật, bao gồm các nội dung bắt buộc và nguyên tắc chỉ sử dụng chân dung những nhân vật đã qua đời.

Việc điều chỉnh thiết kế tiền giấy thuộc thẩm quyền rộng của Bộ Tài chính nhằm phục vụ mục tiêu chống làm giả và bảo đảm an ninh tiền tệ.

Đây cũng là bước đi mới trong chuỗi động thái của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gắn tên tuổi với các biểu tượng và chương trình công. Trước đó, một số đề xuất liên quan đến việc phát hành tiền xu mang hình ảnh ông Trump đã không được triển khai do vướng quy định cấm khắc họa người còn sống.

Việc in chữ ký trên tiền được triển khai nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ. Ảnh: Etsy.

Ngoài ra, một hội đồng nghệ thuật liên bang đã phê duyệt thiết kế đồng tiền vàng kỷ niệm có hình ông Trump, dự kiến phát hành trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Quyết định trên thu hút nhiều ý kiến khác nhau, song phản ánh xu hướng điều chỉnh chính sách và biểu tượng quốc gia trong bối cảnh chính quyền đương nhiệm thúc đẩy các dấu ấn riêng.

Thanh Giang

Nguồn: BBC, Reuters.