LAMORI vào thu

Mùa thu trong ký ức nhiều người là tiếng lá xào xạc trên phố cổ Hà Nội hay làn sương bảng lảng nơi núi rừng Tây Bắc. Nhưng mùa thu tại LAMORI Resort & Spa (xã Sao Vàng) - nơi lưu giữ những giá trị tinh hoa của một thời vàng son lại mang đến một cảm nhận rất riêng, đó là: Tiết trời mát mẻ, trong lành, dịu dàng, thơm mùi thảo mộc bay nhẹ trong không khí; phong cảnh non nước hữu tình; lòng người tràn ngập yêu thương...

Vào thu, khung cảnh LAMORI Resort & Spa đẹp như bức tranh bích họa.

Giữa khung cảnh hùng vĩ, thiêng liêng của núi rừng Lam Kinh - Cố đô của triều Lê tại Thanh Hóa, nơi từng ghi dấu bước chân khai quốc của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, LAMORI Resort & Spa hiện lên như sự kết nối tinh tế giữa di sản và đương đại, nơi quá khứ không chỉ không bị lãng quên mà còn được nâng niu, hồi sinh qua từng đường nét kiến trúc, từng trải nghiệm nghỉ dưỡng. LAMORI là bản giao hưởng giữa chất liệu truyền thống kết hợp tinh hoa thiết kế hiện đại.

LAMORI Resort & Spa sở hữu hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng đồng bộ, hiện đại và đa dạng như: Khu villa; trung tâm tổ chức sự kiện; hệ thống nhạc nước; chuỗi bungalow ngầm, bungalow trong lòng núi, bungalow nổi trên mặt hồ; bể bơi vô cực; khu spa, gym & yoga với đầy đủ trang thiết bị chăm sóc sức khỏe cao cấp... LAMORI Resort & Spa còn có cụm nhà hàng ven hồ nổi bật với sức chứa cùng lúc khoảng trên 1.000 người được phục vụ bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp với đa dạng các món ăn Âu, Á và đặc sản địa phương.

Các villa mái ngói tông nâu trầm, dọc theo hành lang hoa cỏ phủ đầy, khu vườn hoa thượng uyển đa sắc màu. Hệ thống bungalow ẩn mình bên những hồ nước trong veo, được bao quanh bởi cây xanh bản địa và núi đồi Lam Kinh, mang đến cảm giác thanh tịnh, riêng tư, với tiện nghi chuẩn quốc tế. Các căn villa và bungalow được thiết kế tối giản, sử dụng vật liệu mộc như gỗ, đá, tre nhưng vẫn giữ tinh thần đương đại. Mỗi căn đều có hướng nhìn riêng, hoặc ra mặt hồ Vua Lê tĩnh lặng, hoặc về phía đồi cây rợp bóng. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, qua khung cửa sổ lớn, ta có thể thấy tia nắng sớm nhảy nhót trên tán lá, hay đắm mình trong sắc đỏ rực rỡ của hoàng hôn.

Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn, quyến rũ và đầy hoài niệm, đặc biệt là khi bạn đặt chân đến LAMORI Resort & Spa. Ở đây, du khách có thể cảm nhận mùa thu bằng 5 giác quan: Thị giác với cảnh sắc nên thơ; thính giác với tiếng chim hót líu lo, tiếng nước vỗ nhẹ; khứu giác với mùi thảo mộc trong không khí; xúc giác với sàn gỗ mát lạnh; vị giác từ những món ăn theo mùa.

Một buổi sáng mùa thu trong veo, du khách chậm rãi mở rộng cánh cửa của căn villa hoặc bungalow ven hồ, hít đầy một hơi sương mai, lắng nghe tiếng chim vọng lại từ xa. Ánh nắng sớm nhẹ rọi lên mặt hồ, những con cá nhỏ đớp nước lăn tăn, cánh sen vươn mình đón nắng. Trên ban công, một tách trà nóng, đàn thiên nga nhẹ nhàng bơi qua mặt hồ phẳng lặng... Đó là khởi đầu của một buổi sáng mùa thu trong lành. Thời gian ở đây như chậm lại, mời gọi bạn sống trọn từng khoảnh khắc, không áp lực, không ồn ào. Để cảm nhận đầy đủ “hơi thở” của mùa thu, sau bữa sáng tại cụm nhà hàng nổi “Floating Lotus” nằm lững lờ trên mặt hồ trung tâm, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc chậm rãi bách bộ dọc triền đồi với rừng cây xanh mát, dạo bước trên cây cầu Thế kỷ soi bóng dưới mặt nước trong veo hoặc đạp xe cùng tiếng chim líu lo và hương cây cỏ len vào từng hơi thở. Với những ai đam mê cảm giác mạnh, đường zipline băng qua hồ Vua Lê sẽ là trải nghiệm “lướt qua mùa thu” theo đúng nghĩa, từ đỉnh đồi lao xuống mặt nước trong xanh, trong khi ánh nắng phản chiếu như dát bạc mặt hồ.

Hành trình cảm nhận LAMORI

Resort & Spa vào mùa thu sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Mỗi set menu là một bản hòa tấu giữa nguyên liệu bản địa và cách trình bày hiện đại. Hai quầy bar, một nằm cạnh hồ bơi vô cực, một trên mái biệt thự phục vụ cocktail pha chế từ nguyên liệu địa phương như lá é, gừng rừng, quýt non.

Việc lựa chọn Lam Kinh làm “Thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao thế hệ mới” không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là tầm nhìn chiều sâu của những giá trị văn hóa lịch sử. Sao Mai Group mong muốn đưa vùng đất cố đô xưa trở thành điểm đến mang tầm quốc tế, nơi những câu chuyện lịch sử không nằm trong sách vở, mà hiện diện trong từng lát cắt cuộc sống. Mùa thu chỉ đến một lần trong năm và với LAMORI Resort & Spa mùa thu đẹp hiện hữu trong từng khung hình được vẽ từ những điều giản dị nhất: Ánh nắng, làn nước, hàng cây...

LAMORI Resort & Spa chính là nơi để du khách sống trọn vẹn những khoảnh khắc ấy, để rồi khi cộng hưởng lại, những điều này sẽ biến thành hành trang tinh thần đầy quý giá, an nhiên và tràn đầy năng lượng.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương