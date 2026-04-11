Lạm phát Mỹ tăng mạnh do giá năng lượng leo thang, thị trường quốc tế phản ứng thận trọng

Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 3, chủ yếu do giá xăng và nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng toàn cầu đi lên.

Biểu đồ cho thấy giá xăng đã tăng kỷ lục. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Lao động Mỹ, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,9% trong tháng 3 - mức cao nhất kể từ tháng 6/2022, sau khi tăng 0,3% trong tháng trước. Tính theo năm, lạm phát lên 3,3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của tháng 2. Riêng giá xăng tăng hơn 20%, đóng góp phần lớn vào mức tăng chung.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) chỉ tăng 0,2% trong tháng và 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng số liệu này chưa phản ánh đầy đủ tác động của cú sốc giá năng lượng và có thể xuất hiện hiệu ứng lan tỏa trong thời gian tới.

Diễn biến lạm phát gia tăng đang đặt ra thách thức đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi nhiều dự báo cho rằng cơ quan này sẽ thận trọng trong việc điều chỉnh lãi suất. Đồng thời, áp lực giá cả cũng ảnh hưởng đến niềm tin tiêu dùng và tạo sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong điều hành kinh tế.

Giá năng lượng tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất lên, gây áp lực chi phí lan rộng sang nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Ảnh: Politico

Trong bối cảnh đó, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã góp phần giúp thị trường quốc tế hạ nhiệt phần nào. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nới lỏng đã làm dịu tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt tại các thị trường phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Tại châu Phi, phản ứng tích cực xuất hiện khá nhanh khi đồng rand của Nam Phi phục hồi, trong khi thị trường trái phiếu và chứng khoán ghi nhận đà tăng sau thông tin ngừng bắn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định tác động này có thể chỉ mang tính ngắn hạn, do nhiều nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu và các tuyến hàng hải quốc tế.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn là sức ép lớn, giá năng lượng và chi phí vận tải được dự báo khó giảm nhanh ngay cả khi căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng xuống. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm của các nền kinh tế trước biến động toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường khả năng chống chịu trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters