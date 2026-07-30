Tổng lực để hoàn thành “KPI tăng trưởng”

Sau 6 tháng đầu năm chỉ đạt mức tăng trưởng GRDP 7,21%, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khối lượng công việc rất lớn. Từ công nghiệp, đầu tư công, vật liệu xây dựng đến thu hút đầu tư, từng ngành, từng địa phương đều được giao “KPI tăng trưởng” bằng những chỉ tiêu cụ thể.

Thanh Hóa đang tập trung các giải pháp đưa 30 dự án sản xuất, kinh doanh vào vận hành, tạo năng lực sản xuất công nghiệp mới cho những tháng cuối năm. Ảnh: Minh Hằng

Áp lực từ những khoảng cách

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Thanh Hóa đạt 7,21%. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt tối thiểu 11%, theo tính toán của ngành thống kê, GRDP 6 tháng cuối năm cần phải tăng 14,44%; trong đó công nghiệp - xây dựng cần tăng 19,82%, riêng công nghiệp phải tăng 22,18%; xây dựng tăng 13,63%; dịch vụ tăng trên 11%; thuế sản phẩm tăng 17,5%.

Đầu tiên là khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực đóng góp lớn nhất cho GRDP nhưng chỉ tăng 10,43%, thấp hơn nhiều so với kịch bản ban đầu là 15,45%. Trong đó, ngành sản xuất dầu mỏ tinh chế chỉ tăng 3,37%; hóa chất tăng 6,49%; xi măng chịu ảnh hưởng bởi thị trường tiêu thụ; nhiều ngành sản xuất xuất khẩu như dệt may, da giày chịu tác động của chính sách thuế quan, chi phí logistics và biến động thị trường thế giới. Đặc biệt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - động lực đóng góp tới 15% tăng trưởng GRDP của tỉnh giảm 10% công suất so với cùng kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh.

Không chỉ công nghiệp, khu vực xây dựng cũng chưa tạo được lực đẩy như mong muốn. Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung đất, cát có thời điểm khan hiếm khiến nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ, chưa tạo đủ khối lượng để giải ngân nguồn vốn.

Mặc dù thu ngân sách của tỉnh trong 6 tháng đạt kỷ lục, song khu vực thuế sản phẩm chỉ tăng trưởng 2,19%, thấp hơn nhiều so với kịch bản (6,09%). Nguyên nhân là phần tăng thu đột xuất đến từ tiền sử dụng đất (dự án khu đô thị mới phường Nguyệt Viên của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Eurowindow Light City hơn 4.000 tỷ đồng) - khoản thu này không được tính vào GRDP.

Ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh Thanh Hóa, cho rằng: Khi quy mô nền kinh tế đã đạt tới con số 330.000 tỷ đồng như hiện nay, mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bởi quy mô kinh tế càng lớn, lượng giá trị gia tăng cần tạo ra mỗi năm càng cao, đòi hỏi phải có những động lực tăng trưởng mới đủ mạnh. Do đó, để duy trì mức tăng trưởng từ 10% trở lên một cách bền vững, Thanh Hóa không thể chỉ dựa vào các động lực hiện có mà cần tiếp tục hình thành các cực tăng trưởng mới thông qua thu hút những dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa mạnh.

Quyết tâm bù đắp từng khoảng thiếu của tăng trưởng

Trước áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND (KH 255) về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, với cách tiếp cận hoàn toàn khác so với các kế hoạch điều hành thông thường.

Thay vì chỉ giao nhiệm vụ theo lĩnh vực, kế hoạch đã lượng hóa cụ thể phần giá trị tăng thêm mà từng ngành, từng đơn vị phải tạo ra trong 6 tháng cuối năm để bù đắp khoảng tăng trưởng còn thiếu. Theo đó, toàn tỉnh phải tạo thêm tối thiểu 164.841 tỷ đồng giá trị tăng thêm, tăng 20.798 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp đặt mục tiêu đóng góp hơn 10.304 tỷ đồng, xây dựng 2.411 tỷ đồng, dịch vụ 5.754 tỷ đồng và nông, lâm nghiệp, thủy sản 734 tỷ đồng... Với mức phấn đấu để đạt tốc độ tăng trưởng 15,5%, kịch bản xây dựng giá trị tăng thêm trong 6 tháng phải đạt 166.368 tỷ đồng, tăng 22.325 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Không chỉ xác định mục tiêu chung, kế hoạch còn giao “KPI tăng trưởng” đến từng sở, ngành với tỷ trọng đóng góp cụ thể. Trong đó, Sở Công Thương được giao tạo thêm tối thiểu 11.274 tỷ đồng, chiếm hơn 54% tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; tiếp đến là Sở Xây dựng với 3.826 tỷ đồng, Sở Tài chính 1.888 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.110 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường 838 tỷ đồng... Mỗi chỉ tiêu đều được giao theo hai mức: Mức tối thiểu bắt buộc phải hoàn thành và mức phấn đấu nhằm tạo dư địa điều hành. Kết quả thực hiện sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ KPI, thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Đáng chú ý, KH 255 không dừng ở việc giao chỉ tiêu mà còn xác định rõ các “động cơ tăng trưởng” phải được kích hoạt đồng thời. Từ việc đưa 30 dự án sản xuất, kinh doanh với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng vào hoạt động đúng tiến độ; giải ngân 100% vốn đầu tư công; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; bổ sung khoảng 13,5 triệu m3 vật liệu xây dựng cho thị trường, đến việc duy trì Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành ổn định và thúc đẩy 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực vượt kế hoạch sản lượng... đều được cụ thể hóa thành các mốc tiến độ theo từng tháng, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân phụ trách.

Ngành xây dựng phấn đấu tăng trưởng 13,63%, trong đó giải ngân 100% vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng. (Trong ảnh: Thi công Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi từng ngành, từng địa phương phải rà soát kỹ nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% mà tỉnh đã đề ra và cam kết với Chính phủ. Trọng tâm trước hết là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, tạo hệ thống hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát toàn bộ các dự án đầu tư trực tiếp, tập trung tháo gỡ khó khăn từ khâu giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm khởi công, triển khai đúng tiến độ.

“Bên cạnh thúc đẩy các dự án hiện có, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu kinh tế và các khu công nghiệp, hình thành thêm năng lực sản xuất mới, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều hành tăng trưởng với trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị và từng nhóm nhiệm vụ. Hằng tháng, tỉnh sẽ tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện, nhận diện những chỉ tiêu còn chậm, phân tích nguyên nhân và kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục ngay trong từng tháng. Việc theo dõi sát tiến độ và xử lý kịp thời các điểm nghẽn được kỳ vọng sẽ bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu của 6 tháng đầu năm, tạo nền tảng để Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 như cam kết với Chính phủ”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kỳ vọng.

Minh Hằng